Turisti šokirani zaradi nadzorov v Posočju: 'Kot oborožene racije'

Nadzori nad športnimi agencijami v Posočju delujejo kot oborožene racije, poudarjajo zgroženi športni delavci. Turiste ob prihodu z reke Soče namreč pričaka skupina različnih inšpektorjev, poleg njih pa še dva oborožena policista in več oboroženih uslužbencev Finančne uprave. Več turistov naj bi bilo šokiranih ob tovrstnih prizorih. In kako odgovarjata Policija in Furs?