V Postojni začasno zaprt uvoz na avtocesto proti Kopru

"Zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti in boljše pretočnosti smo se na Darsu odločili, da bomo na priključku Postojna začasno zaprli uvoz na avtocesto v smeri proti Kopru. Za uvedbo tega ukrepa trenutno čakamo na soglasje Direkcije RS za infrastrukturo. V času zapore, ki bo predvidoma trajala do zaključka te faze del ob koncu letošnjega leta, bo obvoz urejen po vzporedni regionalni cesti do priključka Razdrto," so zapisali v sporočilu.

Dela na odseku so se po zimski prekinitvi nadaljevala v začetku marca z vzpostavitvijo popolne zapore smernega vozišča proti Ljubljani. Promet na tem delu poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer na nasprotnem smernem vozišču.

Kot so pojasnili, je prometna ureditev na območju del vzpostavljena v skladu z veljavnimi standardi, vendar zaradi omejenega prostora in zahtevnosti gradbenih del ni mogoče zagotoviti običajne širine prometnih pasov. Prometno signalizacijo redno pregledujejo in jo po potrebi dodatno prilagajajo za boljšo preglednost in pravočasno obveščanje voznikov, so dodali.

Poleg tega bodo policijo zaprosili za povečano prisotnost in nadzor prometa na območju delovne zapore na avtocesti.

Obnovitvena dela intenzivno potekajo, med drugim je bil porušen obstoječi most čez reko Pivko, izvajajo se temeljenja za novi objekt, hkrati pa potekajo tudi dela na širitvi avtoceste, ureditvi odvodnjavanja in obnovi spremljajoče infrastrukture, so zapisali.

Časovnica del ostaja nespremenjena - zaključek del na tem odseku je predviden do konca letošnjega leta, nadaljevanje obnove v smeri proti Ljubljani pa spomladi 2027.