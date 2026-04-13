Slovenija

V Postojni začasno zaprt uvoz na avtocesto proti Kopru

Postojna, 13. 04. 2026 15.32 pred 15 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
N.V. STA
Delovna zapora med Ravbarkomando in Razdrtim

Dars se je v okviru obnovitvenih del na odseku primorske avtoceste med Ravbarkomando in Razdrtim na priključku Postojna odločil začasno zapreti uvoz na avtocesto v smeri proti Kopru. Ukrep je potreben zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti in boljše pretočnosti. Obvoz bo po regionalni cesti, so sporočili iz Darsa.

Dela na odseku so se po zimski prekinitvi nadaljevala v začetku marca z vzpostavitvijo popolne zapore smernega vozišča proti Ljubljani. Promet na tem delu poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer na nasprotnem smernem vozišču.

"Zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti in boljše pretočnosti smo se na Darsu odločili, da bomo na priključku Postojna začasno zaprli uvoz na avtocesto v smeri proti Kopru. Za uvedbo tega ukrepa trenutno čakamo na soglasje Direkcije RS za infrastrukturo. V času zapore, ki bo predvidoma trajala do zaključka te faze del ob koncu letošnjega leta, bo obvoz urejen po vzporedni regionalni cesti do priključka Razdrto," so zapisali v sporočilu.

Delovna zapora med Ravbarkomando in Razdrtim
FOTO: Aljoša Kravanja

Kot so pojasnili, je prometna ureditev na območju del vzpostavljena v skladu z veljavnimi standardi, vendar zaradi omejenega prostora in zahtevnosti gradbenih del ni mogoče zagotoviti običajne širine prometnih pasov. Prometno signalizacijo redno pregledujejo in jo po potrebi dodatno prilagajajo za boljšo preglednost in pravočasno obveščanje voznikov, so dodali.

Poleg tega bodo policijo zaprosili za povečano prisotnost in nadzor prometa na območju delovne zapore na avtocesti.

Obnovitvena dela intenzivno potekajo, med drugim je bil porušen obstoječi most čez reko Pivko, izvajajo se temeljenja za novi objekt, hkrati pa potekajo tudi dela na širitvi avtoceste, ureditvi odvodnjavanja in obnovi spremljajoče infrastrukture, so zapisali.

Časovnica del ostaja nespremenjena - zaključek del na tem odseku je predviden do konca letošnjega leta, nadaljevanje obnove v smeri proti Ljubljani pa spomladi 2027.

zapora avtocesta promet delo
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

wsharky
13. 04. 2026 17.14
me zanima, ali bo odhajajoča mag. aneks Alenka podaljšala veljavnost vinjet še za 6 mesecev?
