V postopku Računskega sodišča o nabavi zaščitne opreme ni bilo kršitev

Računsko sodišče je decembra lani izdalo osnutek revizijskega poročila glede nabave zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije covida-19, pri čemer so 13 izvedenih pogodb označili kot takšne, v katerih bi lahko bili zaznani sumi kaznivega dejanja. V postopku priprave je Tomaž Vesel pooblastilo za podpis osnutka revizijskega poročila z Jorga Kristijana Petroviča prenesel na namestnico Mojco Planinšek.

KPK je postopek začela na podlagi predloga Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora Republike Slovenije z dne 2. 2. 2021. Tekom postopka so pridobili pojasnila računskega sodišča, prvega namestnika predsednika računskega sodišča in pristojne vrhovne državne revizorke ter preučili relevantno zakonodajo s področja delovanja računskega sodišča, so pojasnili na KPK.

"Komisija v zvezi z zamenjavo pristojnega namestnika računskega sodišča v konkretni reviziji ni potrdila kršitev," so naposled sporočili. Predsednik računskega sodišča ima, kot pojasnjujejo na KPK, v skladu s Poslovnikom Računskega sodišča RS pristojnost, da za posamezen revizijski primer pooblasti ali prvega ali drugega namestnika. "Če je to potrebno oziroma utemeljeno, pa lahko dodeljeno pooblastilo tudi odvzame," so zapisali.

Kot še navajajo, je to v odgovoru komisiji potrdil tudi Petrovič, ki je hkrati zapisal, da je odločitev predsednika v celoti spoštoval, saj je to bistvenega pomena za uspešno delovanje računskega sodišča. Prav tako iz pojasnil, ki jih je zbrala komisija, izhaja, da v konkretnem primeru pri opredelitvi roka za podajo soglasja oziroma nesoglasja pristojnega namestnika k reviziji ni šlo za precedens, ki bi odstopal od običajne prakse.

Je pa KPK v normativni ureditvi postopkov na računskem sodišču zaznala tveganja za nastanek kršitev iz pristojnosti komisije. Računskemu sodišču je zato priporočila, da v svojem poslovniku podrobneje uredi posamezne faze revizijskega postopka, ki so zdaj urejene v posameznih smernicah, po mnenju KPK pa bi bilo bolje, da bi bile urejene v hierarhično višjem in pravno zavezujočem aktu.

Prav tako je komisija računskemu sodišču priporočila, da v poslovniku natančneje uredi vlogo pristojnega namestnika v postopku izdaje soglasja oziroma nesoglasja k osnutku revizijskega poročila in določi časovnico posamezne faze ter predpiše postopek in kriterije zamenjave pristojnega namestnika v posameznem revizijskem postopku, so še sporočili iz KPK.