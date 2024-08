V potok pri Rušah odvrgel beton in s cementom onesnaženo vodo ter pomoril ribe

Kaj se je zgodilo? Po poročanju Večera naj bi v soboto pozno popoldne za zdaj še neznani storilec v vodo spustil večjo količino svežega betona, najverjetneje na mestu splahnil večje vozilo, s cementom onesnaženo vodo pa prav tako spustil v potok. Ekološka katastrofa je bila povzročena 500 metrov pred izlivom Lobnice v Dravo, kjer je cement, pomešan z vodo, pomoril vse vodne živali.

Po besedah predsednika ruške ribiške družine Iztoka Štrausa je bilo po prvih ocenah v potok odvrženega med 0,5 in 0,75 kubika betona, cementa voda, ki vsebuje kemikalije, škodljive za škrge, pa je pomorila večje število rib in drugih vodnih živali. Onesnažena voda je prišla tudi do reke Drave, ki pa ima tako močan pretok, da širših posledic ni bilo.

V ribiški družini so po njegovih besedah takoj poklicali Policijo, gasilce, Vodno gospodarsko podjetje Drava Ptuj ter o dogodku obvestili inšpektorat za lovstvo in ribištvo. Dežurni forenzik za vzorčenje vode in poginulih rib je vzel vzorce, zdaj pa ugotavljajo, kdo je krivec. Na Policijski upravi Maribor so pojasnili, da ruški policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja. Po njihovi oceni je poginilo najmanj 200 rib, zaradi česar naj bi nastala škoda v višini 1300 evrov.

V ribiški družini ob tem poudarjajo, da je celotna škoda veliko večja, celo do 20.000 evrov, saj naj bi po njihovi oceni poginilo od 1500 do 2000 rib, a je večino odnesla tekoča voda v Dravo. Oceno škode bodo natančno ugotovili po več inventurnih odlovih nad mestom pogina v sodelovanju z zavodom za ribištvo, so še pojasnili v Ribiški družini Ruše.

Sicer pa se bodo sanacije ribiči lotili na svoje stroške. Odstranili bodo beton, ki je zdaj že strjen in več ni škodljiv, ter vložili nove ribe. Da se bo živelj v Lobnici, ki ribiški družini služi za športni ribolov na potočno postrv, popolnoma obnovil, bo po oceni Štrausa trajalo dve do tri leta, še dodaja časnik.