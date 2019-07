V potoku Cerknišnica našli 25 kilogramov poginulih postrvi

Ribe v tem potoku največkrat poginjajo zaradi premajhnega vodostaja in posledično premalo kisika v vodi, a tokrat naj bi razlog tičal drugje. Po prvih ugotovitvah bi lahko z deževjem v strugo prineslo preveč vode in posledično preveč premešalo usedline – ribiči ne izključujejo niti možnosti kratkotrajnega vdora fekalij ob nalivu.

Pristojni z inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so iz potoka odstranili poginule ribe, policisti, ki so bili prav tako na kraju dogodka, pa po do sedaj zbranih obvestilih niso ugotovili znakov kaznivega dejanja.