V potoku Gradaščica v Ljubljani poginile ribe

Gasilci GB Ljubljana, policija in dežurni JP Vodovod - kanalizacija Ljubljana so bili o dogodku obveščeni okoli pol osme ure zvečer. Pregledali so območje ob Mencingerjevi ulici v Ljubljani in ugotovili, da se je zamašil razbremenilni jašek kanalizacijskega sistema, zaradi česar so fekalije iztekale v Gradaščico. Sanacijo jaška bo podjetje JP VOKA predvidoma izvedlo danes, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.