V povezavi z odvrženim blatom v Pivoli hišne preiskave in šest pridržanih

S PU Maribor so sporočili, da mariborski kriminalisti od včeraj s kriminalisti s celjske in ljubljanske policijske uprave izvajajo operativne aktivnosti na območju PU Maribor, Celje in Ljubljana. "Na podlagi sodnih odredb izvajamo 18 hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov ter osebnih in tovornih vozil. Nekatere hišne preiskave še niso zaključene. Pri preiskavah iščejo dokaze o storitvi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Predkazenski postopek poteka zoper več osumljencev, skupno je bilo pridržanih 6 oseb, dvema osebama je bilo pridržanje odpravljeno. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru," so pojasnili na mariborski policijski upravi.

Kot poroča Večer, naj bi šlo za dobro organizirano dejavnost, ki je trajala dalj časa. Šoferji naj bi za prevoz blata dobili 100 evrov, zagovarjali pa naj bi se sedaj tako, da pravijo, da so mislili, da odvažajo slabo zemljo. Prav tako naj bi pred vsako vožnjo lokacijo preveril moški z Dravskega polja, ki naj bi se prepričal, da jih med početjem nihče ne opazuje.