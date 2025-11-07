Zagorelo v Mariboru: v dveh stanovanjih za 60.000 evrov škode

Policisti so bili o požaru obveščeni zgodaj zjutraj. "Danes nadaljujemo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin, ki so privedle do požara, na kraju že opravljamo ogled požarišča," so povedali na policijski upravi.

Po navedbah Prostovoljnega gasilskega društva Maribor - mesto je zagorelo v stanovanju v Cankarjevi ulici. Kot so zapisali na družbenem omrežju Facebook, so posredovali skupaj z Gasilsko brigado Maribor.