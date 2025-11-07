Zagorelo v Mariboru: v dveh stanovanjih za 60.000 evrov škode

Policisti so bili o požaru obveščeni zgodaj zjutraj. "Danes nadaljujemo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin, ki so privedle do požara, na kraju že opravljamo ogled požarišča," so povedali na policijski upravi.
Po navedbah Prostovoljnega gasilskega društva Maribor - mesto je zagorelo v stanovanju v Cankarjevi ulici. Kot so zapisali na družbenem omrežju Facebook, so posredovali skupaj z Gasilsko brigado Maribor.
Poveljnik Gasilske brigade Primož Osojnik je za STA pojasnil, da je bilo stanovanje, v katerem je nastal požar in je zdaj tudi najbolj poškodovano, v prenovi. V času gašenja je moralo začasno zapustiti svoje domove vseh sedem ljudi, ki stanujejo v tem večstanovanjskem objektu. Zdravstvene pomoči ni potreboval nihče.
