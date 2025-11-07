Svetli način
Slovenija

Zagorelo v Mariboru: v dveh stanovanjih za 60.000 evrov škode

Maribor, 07. 11. 2025 12.05 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Zagorelo je v stanovanju v Mariboru, ogenj pa je poškodoval dve stanovanji. Po prvih ocenah je nastala gmotna škoda v višini najmanj 60.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Vzrok požara še ni znan.

Policisti so bili o požaru obveščeni zgodaj zjutraj. "Danes nadaljujemo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin, ki so privedle do požara, na kraju že opravljamo ogled požarišča," so povedali na policijski upravi.

Po navedbah Prostovoljnega gasilskega društva Maribor - mesto je zagorelo v stanovanju v Cankarjevi ulici. Kot so zapisali na družbenem omrežju Facebook, so posredovali skupaj z Gasilsko brigado Maribor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poveljnik Gasilske brigade Primož Osojnik je za STA pojasnil, da je bilo stanovanje, v katerem je nastal požar in je zdaj tudi najbolj poškodovano, v prenovi. V času gašenja je moralo začasno zapustiti svoje domove vseh sedem ljudi, ki stanujejo v tem večstanovanjskem objektu. Zdravstvene pomoči ni potreboval nihče.

gasilci ogenj stanovanje maribor škoda
AVP: Martinovanje naj ne bo razlog za vožnjo pod vplivom alkohola

Tajfun v Vietnam privihral s hitrostjo 149 km/h in terjal tri žrtve

