V požaru pri štedilniku v hiši umrl 72-letnik

Včeraj okoli 14.00 ure smo bili obveščeni o požaru v večstanovanjski hiši na Koroški cesti v Velenju. Gasilci so v stanovanju našli mrtvega 72 letnega lastnika stanovanja.

Vzrok smrti še ni znan, ne gre pa za nasilno smrt. "Do požara je prišlo v kuhinji pri štedilniku, požar pa se je nato razširil po stanovanju," so zapisali celjski policisti in dodali, da je tuja krivda izključena.