V požaru v podjetju na Polzeli dva poškodovana, eden hujše

Kot so še navedli na PU Celje, je do požara najverjetneje prišlo v cevi za odsesavanje pri stroju za predelavo plastike. Župan Polzele Jože Kužnik je povedal, da je požar izbruhnil v proizvodni hali podjetja Recman Sistemi v Poslovni coni Garant na Polzeli, kjer se ukvarjajo s predelavo odpadne plastike.

Po njegovih besedah požar ni bil velik, šlo je za srednje velik industrijski obrat, v katerem predelujejo plastiko. Prišlo je tudi do manjše eksplozije, vendar so bili gasilci po županovih navedbah zelo hitro na kraju in učinkoviti, tako da so razmere kmalu obvladali.

Center za obveščanje pri Upravi RS za zašito in reševanje, ki je bil o požaru na Savinjskem nabrežju v občini Polzela obveščen v ponedeljek ob 20.23, pa dodaja, da je med požarom prišlo do manjše lokalne eksplozije, poškodovani sta bili dve osebi.