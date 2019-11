V pravem trenutku na pravem mestu: pravosodni policisti priskočili na pomoč

Deževno in vetrovno vreme ni povzročalo težav le na jugozahodu države, pač pa tudi marsikje drugje po Sloveniji. Gasilci so imeli polne roke dela z odstranjevanjem kamenja ter podrtih vej in dreves s cest, pa tudi s črpanjem meteorne vode iz poplavljenih kleti in stanovanjskih prostorov.

Podobna situacija je bila tudi na regionalni cesti med Sevnico in Tržiščem, ko je promet močno oviralo podrto drevo na cestišče. Veliko voznikov je raje obvozilo veje in kamenje na cesti, kot pa se ustavilo in pomagalo pri odstranitvi ovire, opozarja bralec, ki se je takrat pripeljal v bližino. "Obstajala je velika verjetnost naleta vozila v drevo, vendar so vozniki pač takšni, kot so. Sam sem želel odstraniti drevo, vendar je bilo to za eno osebo pretežko," pripoveduje in dodaja, da sta se takrat mimo pripeljala dva bela kombija, iz katerih so izstopili pravosodni policisti."Ti so v nekaj sekundah očistili cestišče ter prijeli podrto drevo in ga odstranili s cestišča."