V 'pravljično' novo leto vstopili 12 ur pred ostalimi

Novo leto so že dočakali najmlajši v Celju. Natančneje v Pravljični deželi, ki sicer letos praznuje že 25 let. Otroško silvestrovanje je vsako leto vrhunec pestrega pravljičnega dogajanja. Točno opoldne, 12 ur pred vsemi ostalimi, so tako otroci v družbi dedka Mraza in pravljičnih junakov pozdravili leto 2025, od starega leta pa so se poslovili s petjem in plesom ter veseljem in lepimi željami v srcih.