V pravosodju od bodoče ministrice pričakujejo ureditev plač

"Zaradi neusklajene vrednosti odvetniške točke z inflacijo – soglasje k uskladitvi mora namreč dati minister za pravosodje – največ izgubljajo prav stranke sodnih postopkov, saj jim sodišče prizna povračilo odvetniških stroškov po vrednosti odvetniške točke iz leta 2019, ki ne upošteva inflacije in jih tako dejansko oškoduje. Inflacija se je namreč od zadnje uskladitve vrednosti odvetniške točke v aprilu 2019 do danes povzpela že za več kot 20 odstotkov," je pojasnil. Pravica posameznika do sodnega varstva se po njegovih navedbah namreč kaže tudi prek ekonomske dostopnosti sodnih postopkov, zato bi morala biti revalorizacija odvetniške točke med prioritetami novega vodstva resornega ministrstva.

V Odvetniški zbornici Slovenije si tudi z novo pravosodno ministrico želijo tvornega sodelovanja in konstruktivnega dialoga. Kot je v odzivu zapisal predsednik zbornice Janez Starman , glede na izkušnje iz obdobja, ko je Katičeva že vodila ministrstvo, utemeljeno pričakujejo, da bo novo vodstvo ministrstva za pravosodje čimprej pospešeno nadaljevalo z izvrševanjem svojih nalog, med katerimi sta na področju odvetništva kot dela pravosodja gotovo uskladitev vrednosti odvetniške točke z inflacijo in novi zakon o odvetništvu.

V Slovenskem sodniškem društvu so v odzivu zapisali, da od nove ministrice pričakujejo, da bo spoštovala neodvisnost sodstva in vladavino prava ter se v prvi vrsti zavzemala za spoštovanje odločb sodišč.

Glede priprave predloga novega zakona o odvetništvu pa je pojasnil, da sta ministrstvo in zbornica do sedaj že zelo dobro sodelovala. Večino dela je bilo po njegovih navedbah že opravljenega, zato pričakujejo, da se bo pod novim vodstvom ta postopek pospešeno nadaljeval in čimprej uspešno zaključil sprejemom zakona.

"Upoštevaje, da izzivov, ki se tudi posredno nanašajo na odvetništvo in predvsem na naše stranke tudi na drugih področjih, ki spadajo pod ministrstvo za pravosodje, zagotovo ne manjka, želimo, da bi kandidatka prejela ustrezno podporo pri imenovanju v državnem zboru ter nato uspešno vodila resor pravosodja," je še dodal Starman.

Tožilci: Upamo, da si bo urgentno prizadevala za izvršitev ustavne odločbe

Tudi v Društvu državnih tožilcev Slovenije so spomnili, da je Katičeva funkcijo ministrice za pravosodje "že opravljala in je torej s pristojnostmi in problematiko tega resorja že dobro seznanjena". Zato v društvu pričakujejo, da bo delo ministrstva nemoteno potekalo naprej.

"Pričakujemo tudi, da bo poskrbela za ohranitev statusa državnega tožilstva, ker le tako lahko tožilstvo kot samostojen državni organ in državni tožilci v njegovem okviru učinkovito izvajajo zakonsko določene naloge pregona storilcev kaznivih dejanj in s tem posledično zagotavljanja varovanja ustavnosti in zakonitosti ter načel pravne države," je v odzivu zapisala članica izvršnega odbora društva Sabina Perko.

V tem okviru pa po njenih navedbah enako kot sodna veja pričakujejo, da si bo ministrica urgentno prizadevala in pripravila zakonsko rešitev za izvršitev ustavne odločbe glede neustavnosti sodniških plač, na katere so zakonsko vezane tudi tožilske plače, ter za izvršitev ustavne odločbe glede določb zakona o kazenskem postopku, ki se nanašajo na predkazenski postopek oziroma na prikrite preiskovalne ukrepe, potrebne za preiskavo ali preprečitev kaznivih dejanj.

Predsednik vlade Robert Golob je v ponedeljek v DZ poslal predlog za imenovanje Andreje Katič za pravosodno ministrico. Ministrsko kandidatko predvidoma še ta teden čaka predstavitev pred matičnim delovnim telesom DZ. Če bo izvoljena, bo nasledila Dominiko Švarc Pipan, ki se je z ministrske funkcije poslovila po tistem, ko je kot predstojnica ministrstva podpisala pogodbo o nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, vredno 7,7 milijona evrov. Na ministrico so se ob tem zgrnili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu.