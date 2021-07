Preddvor je že od nekdaj zelo grajski. Pohvali se lahko s kar štirimi gradovi, enega od njih pa so prenovljenega obudili in v njem sprejeli prve obiskovalce. Toda za grajskimi zidovi se skriva veliko več kot le muzej. Po dvajsetih letih mirovanja sta člana zavoda Grof in grofica v obnovljene prostore prinesla življenje in vrvež.

