V predorih na drugem tiru bo treba zgraditi pet mostov

Oset je postregel s podatkom, da bodo na progi drugega tira vozili vlaki, ki bodo dolgi tudi do 740 metrov, kar pomeni, da bodo tehtali tudi do 2500 bruto registrskih ton, vozili pa bodo s hitrostjo do 160 kilometrov na uro. Prav zaradi tega iščejo ustrezne projektantske rešitve, ki bodo zagotavljale tako statično varnost kot varnost prometa.

Kot je v predoru T2, drugem najdaljšem na celotni trasi, povedal generalni direktor 2TDK Matej Oset , so do zdaj med gradnjo predorov za potrebe drugega tira skupno odkrili 88 kraških pojavov, predvsem zadnji pa predstavljajo največji izziv. Pri več jamah, tudi pri jami 66, kjer so danes organizirali novinarsko konferenco, bo namreč potrebna gradnja premostitvenih objektov. Ob tem so v podjetju 2TDK poudarili, da gre za edinstven primer, ki presega običajne inženirske prakse ter postavlja nove mejnike v podzemnem gradbeništvu.

Poudaril je, da so med kraškimi pojavi, ki jih odkrivajo, tudi takšni, ki so na območju Slovenije odkriti prvič, zaradi česar zahtevajo dodatno pozornost in znanje. "Prav zaradi jam, kot sta jami 66 in 80, bo treba nekaj več potrpežljivosti, saj se bo treba o tem poučiti, zato pri teh dveh jamah pričakujemo nekaj odstopanja pri sami časovnici. Ne govorimo o pol leta ali več, govorimo o mesecu ali dveh," je še pojasnil.

Največji jami občasno zalije voda

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za raziskovanje krasa Mitja Prelovšek je pojasnil, da obe največji jami v predoru T2, torej jami 66 in 80, občasno zalije voda, širina rova pa je približno takšna kot premer samega predora. Prav zaradi tega bo ti jami najzahtevnejše premostiti.

Jame so sicer pregledali, izmerili in podatke predali projektantom, s katerimi so skupaj govorili o najprimernejših metodah premostitve. Pri tem je sodeloval tudi Zavod za varstvo narave RS in kot je ocenil Prelovšek, so uspeli doseči dober konsenz. Pomembno jim je bilo, da jamo čim bolj ohranijo in da tehnični ukrepi za premoščanje zadoščajo kriterijem nosilnosti.

Projektant v podjetju Elea iC Peter Jemec je še razložil, da so jame, ki so jih odkrili med gradnjo predorov, v povprečju merile med 30 in 40 metrov, nekatere tudi več. Najgloblja, jama 15, je v predoru T1, in je široka približno 170 metrov, v predoru T2 pa sta najgloblji prav jami 66 in 80.