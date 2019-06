Požar v predoru: kako preprečiti najhujše?

Kot so sporočili iz Darsa, so bili na kraj dogodka napoteni gasilci, ki imajo prostore v Avtocestni vzdrževalni bazi Vransko in požar hitro pogasili. K sreči poškodovanih ni bilo."Ob takšnih dogodkih se morajo naši nadzorniki prometa hitro in premišljeno odzvati, da zagotovijo varnost povzročiteljev dogodkov in drugih udeležencev v prometu. To so tudi tokrat izvedli skladno z vsemi protokoli. Usposobljeni so, da v takšnih primerih aktivirajo signalizacijo, takoj obvestijo vse reševalne ekipe Darsa, pošiljajo informacije o dogodku Prometnoinformacijskemu centru," so pojasnili.