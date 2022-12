V predsedniški palači podelili čine novim častnikom

Ta teden je Slovenska vojska v svoj vozni park dodala 40 taktičnih tovornih vozil in 38 lahkih kolesnih vozil, od petka pa je bogatejša še za 23 novih častnikov. V predsedniški palači so slovesno podelili čine že 34. generaciji šole za častnike. Predsednik države Borut Pahor je dejal, da od novih častnikov pričakujejo pravičnost, poštenost, odločnost, pogum in vodenje z zgledom. Na tej generaciji mladih častnikov in tistih, ki bodo prišli za njimi, pa gradimo moderno, trdno in odločno Slovensko vojsko, ki bo branila suverenost in samostojnost države.