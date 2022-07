V predsedniško tekmo tudi glasbenik Gregor Bezenšek

Gregor Bezenšek svojo kandidaturo dojema kot razširitev tega, kar je počel do sedaj, in sicer "vdihovati v našo družbo empatijo, varnost, upanje, moč, voljo in mir", je poudaril na današnji novinarski konferenci.

Napoveduje, da bo, če bo izvoljen, predsednik z veliko mero empatije in iskrene odločnosti. Trudil se bo dati priznanje in veljavo vsakemu, ki si to zasluži, še posebej pa se bo zavzemal za pravice najranljivejših skupin, obljublja.

Hkrati Bezenšek zagotavlja, da bo zavzemal jasna stališča in se bo vedno oglašal ob "situacijah, ki potrebujejo odločno držo predsednika države". "Ne mislim gledati stran, vse prevečkrat se mi je do sedaj zdelo, da je bilo tako, da so se otroci kregali, oče pa je gledal televizijo," navaja.

Ob tem si želi tudi presegati delitve. "Vedeti moramo, da smo pisana družba neštetih odtenkov, različnih jezikov, etničnih skupin, moralnih pogledov, verskih in ideoloških prepričanj ter različnih političnih opredelitev," poudarja. Prepričan je namreč, da se bomo morali, če želimo kot narod preživeti krize in napredovati, spraviti drug z drugim, saj je napredek mogoč le v sodelovanju in povezanosti.