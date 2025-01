V Premogovniku Velenje opozarjajo na širjenje neresnic o tragičnem dogodku

V Premogovniku Velenje so opozorili, da se v teh dneh na družbenih omrežjih širijo neresnice o tragičnem dogodku v Jami Preloge. "Za t. i. Analizo materiala in vdora v Rudniku Velenje smo izvedeli preko družbenih omrežij in je nismo pripravljali v Premogovniku Velenje," opozarjajo in dodajajo, da so prepričani, da za njo ne stoji noben strokovnjak z geomehanskega oz. geotehničnega področja, saj vsebuje vrsto strokovnih nepravilnosti in nesmislov. Ovrgli so tudi trditve, da naj bi nekateri rudarji dali odpovedi.

V Premogovniku Velenje so še vedno globoko pretreseni zaradi nesreče, ki je v ponedeljek, 20. januarja, življenje vzela trem rudarjem. "Iskreno sočustvujemo s svojci in hkrati pozivamo vse, ki v teh dneh na družbenih omrežjih širijo neresnice o tragičnem dogodku, da naj se iz spoštovanja do svojcev vzdržijo komentarjev in prirejanja resnice, dokler ne bodo znane vse podrobnosti inšpekcijskega pregleda," so zapisali v sporočilu za javnost. Opozorili so na t. i. analizo materiala in vdora v Rudniku Velenje, ki kroži po družbenih omrežjih, in pojasnili, da so zanjo tudi sami izvedeli preko družbenih omrežij. "Po našem vedenju in poznavanju smo prepričani, da za njo ne stoji noben strokovnjak z geomehanskega oz. geotehničnega področja, saj vsebuje vrsto strokovnih nepravilnosti in nesmislov," so poudarili.

Po nesreči v Premogovniku Velenje FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

'Nihče od rudarjev ni odpovedal delovnega razmerja' Sporočili so tudi, da sta danes začela obratovati preostala dva odkopa v Jami Pesje ter pripravska delovišča, odkop v Jami Preloge pa do nadaljnjega ne bo obratoval. "Kljub številnim zlonamernim in zavajajočim zapisom, predvsem na družbenih omrežjih in v nekaterih medijih, želimo poudariti, da nihče od rudarjev v Premogovniku Velenje ni odpovedal delovnega razmerja," pravijo. S strani javnosti in medijev so prejeli več vprašanj glede tega, ali bi se dalo tragični dogodek preprečiti. "Zagotavljanje varnosti v Premogovniku Velenje je temelj našega delovanja in tudi naš ključni strateški cilj. Premogovniki, žal, predstavljajo okolje, kjer je potencialna nevarnost vedno prisotna, ne glede na moderno tehnologijo in sodobno opremo, ki jo premoremo, zato moramo biti vedno pripravljeni na izredne dogodke in posledice, ki jih ti prinašajo," odgovarjajo. Prav zato, ker se zavedajo potencialnih nevarnosti, stremijo k zagotavljanju čim višjih standardov varnosti in zdravja pri delu, s čimer zmanjšujemo tveganje na najnižjo možno raven.

Varnostno-tehnološki informacijski sistem, načrt obrambe in reševanja, Rudarska reševalna služba ... Kot pravijo, imajo vzpostavljen varnostno-tehnološki informacijski sistem VTIS, ki 24 ur dnevno spremlja vse relevantne parametre v jami, ki so ključni za zagotavljanje varnosti. "Izdelan imamo načrt obrambe in reševanja, v katerem so prepoznane vse potencialne nevarnosti, ki lahko nastopijo pri izvajanju tehnološkega procesa, ter preventivne in kurativne ukrepe v zvezi s tem," dodajajo. Poleg tega imajo skladno z zakonom o rudarstvu vzpostavljeno Rudarsko reševalno službo, v okviru katere deluje Jamska reševalna četa, sestavljena iz, kot pravijo, najbolj usposobljenih sodelavcev kolektiva, ki so v vsakem trenutku pripravljeni pomagati ter reševati ljudi in premoženje, tudi v najzahtevnejših situacijah. "Tako je bilo tudi tokrat, ko so reševalci 24 ur dnevno, izmenjaje najprej na štiri ure, dokler je reševanje potekalo še s samoreševalnimi aparati, nato pa na šest ur, pomagali pri reševanju ponesrečenih rudarjev," so spomnili.

Žalovanje v Velenju FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V Rudarsko reševalno službo Premogovnika Velenje je trenutno vključenih 98 članov, od tega je 77 aktivnih jamskih reševalcev in 21 drugih članov (oskrbniki, tehnično vodstvo in vodstvo), ki so podpora reševalcem. Člani imajo ustrezna znanja, so usposobljeni za delo v zaplinjenem območju ter za zagotavljanje prve pomoči, zato so povezani tudi v sistem zaščite in reševanja na državni ravni. Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje letos obeležuje 118 let delovanja, so sporočili. Hkrati pa razpolagajo z lastno dimno komoro, v kateri preverjajo usposobljenost članov Jamske reševalne čete za primere reševanja v izrednih razmerah oz. testiramo usposobljenost reševanja z dihalnimi aparati.

Izdelali nov požarni rov "Na industrijskem območju PSU Leženj smo za potrebe urjenja svoje Jamske reševalne čete ter premogovniških gasilk in gasilcev izdelali novi požarni rov. Glede na to, da smo zgradili rov, ki je edini takšen v Sloveniji, so zanimanje zanj izkazale tudi druge institucije," pojasnjujejo. V jami imajo na vseh deloviščih in v vseh izstopnih progah nameščene dihalnike (vir svežega zraka), tako da jih lahko zaposleni, če bi bilo potrebno, takoj uporabijo, vsi zaposleni pa nosijo za pasom samoreševalni aparat, ki ga po potrebi uporabijo. "Zaradi narave in dinamike odkopavanja premoga iz jam Premogovnika Velenje se določeni dogodki koncentrirajo v osrednjem delu jame (steber NOP), v katerem prihaja do sprostitev pritiskov oz. t. i. seizmičnih pojavov ali celo do stebrnih udarov. Tako na površini kakor tudi v osrednjem delu jame imamo nameščene naprave, ki zaznavajo moč in lokacije teh dogodkov," so razložili in pojasnili, da so sprejeli še dodatne ukrepe za zagotavljanje varnosti naših zaposlenih. "Namestili smo sistem brezstičnega zaznavanja prehodov ljudi v območje stebra NOP, da lahko ob morebitnih dogodkih vedno prepoznamo, koliko ljudi se nahaja v tem območju," so zapisali.