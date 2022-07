V Premogovniku Velenje v stebrnem udaru poškodovanih 12 rudarjev

V Premogovniku Velenje je v ponedeljek zvečer prišlo do stebrnega udara, v katerem je bilo poškodovanih 12 rudarjev. Vsi so bili napoteni v Zdravstveni dom Velenje, reševalni ekipi rudnika pa k sreči ni bilo treba posredovati, saj so vsi rudarji iz jame prišli sami, so sporočili iz Premogovnika Velenje.

Kot je povedal generalni direktor velenjskega rudnika Janez Rošer, nihče izmed poškodovanih rudarjev ni pristal v bolnišnici. Dejal je tudi, da je bil takoj po dogodku obveščen republiški rudarski inšpektor, ki je že obiskal kraj dogodka. Preiskava dogodka je v teku. icon-expand Premogovnik Velenje FOTO: Dejstva V Premogovniku Velenje vsako nezgodo globoko obžalujejo in si s preventivnimi ukrepi, z varnostnim-tehnološkim informacijskim sistemom Z vsakodnevnim spremljanjhem vseh parametrov v jami, izdelanim imajo načrtom obrambe in reševanja in osveščanjem zaposlenih si vsakodnevno prizadevajo, da bi bilo teh nesreč čim manj, so pojasnili. Kljub omenjenemu zaradi specifike dejavnosti, ki se odvija 500 metrov pod površjem zemlje, v jami še vedno lahko pride do dogodkov in izrednih razmer, ki se jih kljub najsodobnejši tehnologiji ne da predvideti. Več podatkov bo Premogovnik Velenje posredoval danes čez dan. Zadnji srebrni udar se je pripetil septembra 2019, ko je bilo poškodovanih 11 rudarjev.