V Premogovniku Velenje že več nesreč, najhujša leta 2003

Februarja lani so na odkopu C v jami Pesje Premogovnika Velenje zaznali povečano koncentracijo plina, čemur so bili izpostavljeni štirje rudarji. Vsi so bili ves čas odzivni in pri zavesti, trije so iz jame prišli sami, enemu pa so zaradi šoka pomagali sodelavci. Rudarje so napotili v bolnišnico, eden je ostal na opazovanju.

V Premogovniku Velenje so takrat pojasnili, da v tehnološkem postopku pridobivanja premoga občasno lahko pride do povečane koncentracije plinov, pri čemer se lahko sprostita jamska plina ogljikov dioksid in metan. Morebitne povečane koncentracije obvladujejo s spremljavo iz varnostno-tehnološkega informacijskega sistema na površini, ki spremlja vse relevantne parametre v jami in je povezan s stacionarnimi merilniki plinov.

Tako lahko ob morebitni povečani koncentraciji plina takoj ukrepajo z obveščanjem rudarjev v jami in poskrbijo za pravočasen umik z ogroženega področja."Kljub sodobni tehnologiji, ki jo imamo v Premogovniku Velenje, se teh dogodkov ne da predvideti vnaprej oz. povsem preprečiti," so takrat opozorili v družbi.