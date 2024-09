Iskali Helicobacter pylori: 14 odstotkov pozitivnih testov

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sodelovanju z Zdravstvenim domom (ZD) Ljubljana januarja začel pilotni projekt presejanja in zdravljenja okužbe z bakterijo Helicobacter pylori za preprečevanje raka želodca. Ta poteka v okviru evropskega projekta Togas, katerega cilj je prispevati k izboljšanju in krepitvi zdravja v EU z zmanjšanjem bremena, ki ga povzroča rak želodca.

Kot je na današnji novinarski pojasnila Tatjana Kofol Bric z NIJZ, v ZD Ljubljana raziskava poteka na naključnem vzorcu 6200 pacientov v starosti od 30 do 34 let, opredeljenih v ambulantah družinske medicine. Na pisno vabilo se je od marca letos odzvalo 2206 oseb, kar je 35,6-odstotna odzivnost. Želijo pa doseči 50-odstotno odzivnost, zato vabijo vse, ki so prejeli vabilo, da se nanj odzovejo, so njene besede povzeli v sporočilu ZD Ljubljana.