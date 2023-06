V prestolnici poteka poostren nadzor nad kršitvami pravic delavcev

"Danes dopoldan smo bili v prostorih hotela deležni obiska predstavnikov Finančnega urada in Policije, ki so opravili pregled izpolnjevanja delovnopravne zakonodaje našega zunanjega izvajalca, zato nedvoumno izjavljamo, da obisk organov ni bil v nikakršni zvezi oz. dejanjem, povezanim s Hotelom InterContinental Ljubljana," so pojasnili v vodstvu hotela. Dopoldne je bilo namreč pred hotelom videti več predstavnikov Policije in Fursa.