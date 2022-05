Žive, poletne barve ter portreti ljubljenčkov in najdražjih – to so letošnji trendi na področju tatujev. V Ljubljani se je namreč po dvoletnem premoru začela že 13. mednarodna tetovatorska konvencija. Kar 109 svetovno uveljavljenih tetovatorjev iz osmih držav bo do nedelje ustvarjalo na Gospodarskem razstavišču. Nekateri so se opogumili in prišli po prvega, drugi že po dvajsetega.