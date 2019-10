V prestolnici tuji turisti zapravili največ, na dan okoli 249 evrov

Sicer pa so tuji turisti v Sloveniji v obdobju od aprila do maja 2019 porabili na dan za svojo nastanitev, hrano in pijačo, prevoze po Sloveniji, prostočasne dejavnosti in druge nakupe ter storitve povprečno dnevno 178 evrov na osebo. Povprečno najvišji so bili dnevni izdatki turistov iz neevropskih držav - okoli 264 evrov. Povprečni dnevni izdatki turistov iz evropskih držav so bili precej nižji: turisti iz Avstrije so porabili na dan povprečno 135 evrov, turisti iz Italije 126 evrov in turisti iz Nemčije 124 evrov, turisti iz drugih evropskih držav pa 151 evrov.