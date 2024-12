V Prestranku protest zaradi dejavnosti družbe Odpad Pivka

Civilna iniciativa za normalizacijo bivanjskih razmer v Prestranku in Kočah je v torek pripravila protest zaradi dejavnosti družbe Odpad Pivka v industrijski coni v Prestranku. Kot so opozorili, so se razmere za bivanje zelo poslabšale zaradi nenehnega hrupa in prometa ter možnosti onesnaženja. Pristojni inšpektorat je sicer uvedel nadzor.

Javni shod, ki je med jutranjo prometno konico potekal v obliki sprehoda čez prehod za pešce ob glavni cesti med Postojno in Pivko, so pripravili po večletnem trudu krajanov, da bi jim prisluhnile pristojne ustanove. Kot je danes za STA povedal eden od krajanov Klemen Rangus, v letu in pol niso od pristojnih služb, kot sta ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter inšpektorat za okolje in energijo, dobili nobenega odziva.

Kot je pojasnil Rangus, so se s prihodom podjetja Odpad Pivka bivanjske razmere v Prestranku in Kočah drastično poslabšale. Družba, ki po njegovih besedah ne vodi nikakršnega dialoga z lokalno skupnostjo, je grobo posegla v okolje, osrednjo težavo pa predstavljata nenehna izpostavljenost hrupu in možnost onesnaženja zemlje s težkimi kovinami. Prav tako se je na območju Prestranka povečal tovorni in železniški promet, je dejal. Torkov shod je v očeh krajanov opozorilo, da je treba problemu končno nameniti ustrezno pozornost in obravnavo. Ob tem je Rangus spomnil še, da so se krajani Pivke, kjer je omenjeno podjetje delovalo pred preselitvijo v Prestranek, z enakimi težavami spopadali skoraj deset let. Civilna iniciativa je poleg tega v sporočilu za javnost zapisala, da v nasprotju z zakonodajo ni bila izvedena presoja vplivov na okolje, zanemarjena naj bi bila tudi prijava čezmerne obremenitve s hrupom v naselju Koče. Kot so še navedli, podjetje Odpad Pivka nima okoljevarstvenega dovoljenja za pretovarjanje železa na območju vasi, kar se po besedah krajanov dogaja, in to tudi v nočnem času. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so medtem za STA pojasnili, da ima podjetje Odpad Pivka okoljevarstveno dovoljenje za predelavo in zbiranje odpadnih kovin na območju Industrijske cone Neverke.

