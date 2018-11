V pretepu v baru tudi vojaki enote za specialna delovanja

Kot pa nam pripovedujejo očividci pretepa, zgodba ni bila tako enostranska, kot je izgledalo na začetku in kot trdi lastnik lokala MirandaSimon Ostanek. Kot smo poročalidanes je ta trdil, da so vojaki grozili natakarici in bili agresivni že ob prihodu. A naši viri trdijo, da naj bi pretepeni v lokalu vojake žalil na nacionalni osnovi in jim grozil, da jih bo s prijatelji počakal pred barom. Zmerjal naj bi jih tudi, ker so pripadniki Slovenske vojske. Vpleteni še trdijo, da ni šlo za napad osmih na enega, temveč, da se je tepel le en vojak in 24-letni Pivčan D.F., oba pa naj bi bila pod vplivom alkohola. V uredništvu smo dobili tudi fotografijo poškodovanega D.F., ki ima razbito arkado in podplutbe po očesu.

Po naših informacijah vojaki niso imeli dovoljenja za uporabo službenega vozila, za kar jih bo vojska po vsej verjetnosti kaznovala. Pretep pa preiskuje civilna policija, saj se dogodek ni zgodil v službenem času in Slovenska vojska lahko uvede disciplinski postopek šele po pravnomočnem kaznovanju pripadnika.