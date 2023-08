V Prevaljah vabijo k solidarnosti električarje, mizarje in druge mojstre

V večini krajev, ki so bili prizadeti v največjih poplavah v zgodovini Slovenije, še vedno potrebujejo pridne roke prostovoljcev. Začetni zagon je namreč ponekod nekoliko popustil. V Prevalje denimo vabijo prostovoljne električarje, mizarje in podobne mojstre, ki bi ljudem pomagali pri obnovi domov. Doslej je sicer samo prek aplikacije Poplave 2023 pomoč ponudilo več kot 33.500 ljudi, zdaj pa so se združili tudi s Slovensko filantropijo, da bi čim hitreje in v čim večjem obsegu zagotovili pomoč na terenu.