V priboljških skrita nevarna rezila: 'Žival umre v mukah, povsem jo raztrga'

Pasji priboljški, v katerih so skrita ostra rezila. "V prvem primeru, ki je bil zaznan letos, je psička celo dala ta priboljšek v usta, ampak je k sreči lastnik to opazil in ji naročil, naj spusti in je dejansko spustila. Takrat je slišal, da je nekaj zaropotalo po tleh," pripoveduje Larisa Pajk, ki je takšno nevarno hrano našla tudi sama.
Sama je nevarni priboljšek, ki ga je našla, vzela s seboj, saj ga ni želela puščati na ulici za kakšnega drugega psa, ki bi ga lahko našel. "Vzela sem ga s seboj, ga nesla domov in počakala na policijo, da sem jim pokazala, kaj sem našla," pravi.
Prav na območju Litije so sprehajalci psov do sedaj opazili največ tovrstnih predmetov, ki so za pse žal lahko zelo nevarni. "Moraš biti res pozoren, gledati po tleh, zvečer hoditi z lučko, da se sveti, da se res gleda pred psom," dodaja ter poudarja, da ni tako enostavno opaziti priboljška.
Larisa Pajk pa je naredila še korak dlje. S partnerjem sta si vzela čas, šla v papirnico in na lastne stroške pripravila letake ter jih nato dve uri lepila po Litiji in ozaveščala ljudi.
Takšni predmeti naj bi se po Litiji pojavljali že lani. Policija lahko posamezen primer obravnava kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, če bi žival predmet zaužila, pa bi lahko šlo tudi za mučenje živali ali poškodovanje tuje stvari. Za najdbe ve tudi mestno redarstvo.
"Naša služba je bila o tovrstnih dejanjih seznanjena preko družbenih omrežij in na to smo se seveda tudi takoj odzvali," pravi vodja skupine občinske uprave Helena Kozlevčar. Tomislav Jukić pa: "Redarstvo vsakodnevno po prijavi opravi ogled, nadzor. Z redarjem sva začela opravljati tudi poizvedbe, pregledujeva tudi travnike. Našla nisva sicer nič, razen par pasjih iztrebkov, pasti pa ne."
Policija svari: psa imejte pod nadzorom in na povodcu, le tako mu lahko preprečite, da bi se nevarnih predmetov dotikal ali jih celo pojedel.
"Težko je to rešit. Žival umre v mukah, v notranjosti ji to vse raztrga, že po požiralniku, po traku na sploh vse. To so res, muke, muke, ne predstavljam si iskreno," še dodaja Pajkova.
Policija občanom svetuje, naj se potencialno nevarnih odpadkov ne dotikajo. O njih pa takoj obvestijo mestno redarstvo, pristojni inšpektorat ali policijo. Če pa sumljivo osebo opazijo, naj takoj pokličejo na 113 in si zapomnijo čim več okoliščin odlaganja.
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