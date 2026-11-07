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Slovenija

V priboljških skrita nevarna rezila: 'Žival umre v mukah, povsem jo raztrga'

Litija, 07. 11. 2026 11.06 pred 1 uro 2 min branja 29

Avtor:
Lara Miklavčič
Priboljški z rezilom

Preplah med lastniki psov v Litiji. Ob sprehajalnih poteh so naleteli na pasjo hrano, v kateri so bila ostra rezila od britvic do delov olfa nožev. "Ne predstavljam si, da bi moj pes to pojedel, najverjetneje bi umrl v grozljivih mukah," pripoveduje ena od sprehajalk. Policija je prejela dve prijavi, redarji zdaj dodatno pregledujejo sprehajalne in travnate površine.

Pasji priboljški, v katerih so skrita ostra rezila. "V prvem primeru, ki je bil zaznan letos, je psička celo dala ta priboljšek v usta, ampak je k sreči lastnik to opazil in ji naročil, naj spusti in je dejansko spustila. Takrat je slišal, da je nekaj zaropotalo po tleh," pripoveduje Larisa Pajk, ki je takšno nevarno hrano našla tudi sama.

Sama je nevarni priboljšek, ki ga je našla, vzela s seboj, saj ga ni želela puščati na ulici za kakšnega drugega psa, ki bi ga lahko našel. "Vzela sem ga s seboj, ga nesla domov in počakala na policijo, da sem jim pokazala, kaj sem našla," pravi.

Prav na območju Litije so sprehajalci psov do sedaj opazili največ tovrstnih predmetov, ki so za pse žal lahko zelo nevarni. "Moraš biti res pozoren, gledati po tleh, zvečer hoditi z lučko, da se sveti, da se res gleda pred psom," dodaja ter poudarja, da ni tako enostavno opaziti priboljška.

Larisa Pajk pa je naredila še korak dlje. S partnerjem sta si vzela čas, šla v papirnico in na lastne stroške pripravila letake ter jih nato dve uri lepila po Litiji in ozaveščala ljudi.

Takšni predmeti naj bi se po Litiji pojavljali že lani. Policija lahko posamezen primer obravnava kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, če bi žival predmet zaužila, pa bi lahko šlo tudi za mučenje živali ali poškodovanje tuje stvari. Za najdbe ve tudi mestno redarstvo.

Letaki, ki opozarjajo na nevarne priboljške
Letaki, ki opozarjajo na nevarne priboljške
FOTO: POP TV

"Naša služba je bila o tovrstnih dejanjih seznanjena preko družbenih omrežij in na to smo se seveda tudi takoj odzvali," pravi vodja skupine občinske uprave Helena Kozlevčar. Tomislav Jukić pa: "Redarstvo vsakodnevno po prijavi opravi ogled, nadzor. Z redarjem sva začela opravljati tudi poizvedbe, pregledujeva tudi travnike. Našla nisva sicer nič, razen par pasjih iztrebkov, pasti pa ne."

Policija svari: psa imejte pod nadzorom in na povodcu, le tako mu lahko preprečite, da bi se nevarnih predmetov dotikal ali jih celo pojedel.

"Težko je to rešit. Žival umre v mukah, v notranjosti ji to vse raztrga, že po požiralniku, po traku na sploh vse. To so res, muke, muke, ne predstavljam si iskreno," še dodaja Pajkova.

Policija občanom svetuje, naj se potencialno nevarnih odpadkov ne dotikajo. O njih pa takoj obvestijo mestno redarstvo, pristojni inšpektorat ali policijo. Če pa sumljivo osebo opazijo, naj takoj pokličejo na 113 in si zapomnijo čim več okoliščin odlaganja.

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psi priboljški nevarnost

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KOMENTARJI29

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Verus
07. 11. 2026 12.13
To moras bit resno, resno moten, da to narediš. Edino, kar mene moti, je da psi kakajo pred bloki in potem stopis na kakec. To je napaka lastnikov, ampak da zivalci podtaknes tako svinjarijo, to je zrelo za resne inštitucije Clovek ki to naredi ni psihicno zdrav
Odgovori
0 0
Oliguma
07. 11. 2026 12.12
Pri vsaki bajti cucek in vse posrano okoli..
Odgovori
+3
3 0
Victorinox
07. 11. 2026 12.10
Komu se je spet utrgalo, oziroma kdo bi se rad nekomu maščeval?
Odgovori
0 0
štajerc65
07. 11. 2026 12.09
Tega ne odobravam. Samo se še vedno najdejo ljubitelji psov ki jih nimajo na povodcih pa serjejo in urinirajo povsod, tudi porivat parcelah. Ko pa je tema, pa. kakecov nihče ne pobira. Torej?
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+2
2 0
MAj1atej
07. 11. 2026 12.02
Bolan folk ali zdolgočasena mladina. Ta ki je to nastavil ima dve sivi celici. Eno za vdih in drugo za izdih.
Odgovori
0 0
Emyy
07. 11. 2026 12.01
Verjamem da se to dogaja za radi ne odgovornih lastnikov psov, ker se vedno nimajo pse na povodcih
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+3
4 1
Boti
07. 11. 2026 11.57
uf da bi vedu kdo je🥊
Odgovori
+1
4 3
kle21
07. 11. 2026 11.46
Katastrofa.. Pa ne samo živali, v Nemčiji in Avstriji so se pojavljali žeblji, igle in drugi ostri predmeti itd..skriti v raznih sladkarijah,ki jih otroci po hišah pobirajo okrog za noč čarovnic.. Kakšni ljudje so to, ki se spravijo na živali in otroke??? Brez besed..
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+7
8 1
devlon
07. 11. 2026 11.41
ce zival to zauzije..gre za poskodovanje stvari?
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+1
1 0
Abica
07. 11. 2026 11.43
Da, ker imamo deloma se zastarelo zakonodajo in je zival tudi predmet, torej tvoja lastnina.
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+4
5 1
SEJBOBOL
07. 11. 2026 11.39
Kaj pa ponavljate oglase a zmankuje dnevo nove vsebine ...
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+0
2 2
ChefUrinouMudonja
07. 11. 2026 12.11
Koje rolca popirja usrana povsem načrno sejo pobeli z apnom in reciklira. Ob 'napačni' rabi pa na rumeno..
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0 0
BroNo1
07. 11. 2026 11.39
Pa da dol padeš, kaj je to s folkom?!
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+10
11 1
Nightingale
07. 11. 2026 11.33
Vemo, kdo ne mara psov...
Odgovori
+1
4 3
MojsterSplinter
07. 11. 2026 11.36
Ne, ne vemo. Če veš, PROSIM, obvesti policijo!
Odgovori
+10
11 1
huperz
07. 11. 2026 11.15
Človek je sam sebi največji sovražnik
Odgovori
+7
8 1
kala 09
07. 11. 2026 11.11
Vse je šlo v maloro.
Odgovori
+18
19 1
BBcc
07. 11. 2026 11.09
Hudobija človeška nima meja.
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+26
26 0
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