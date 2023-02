V pričakovanju Dneva vplivnostnega marketinga

Na Dnevu vplivnostnega marketinga, ki bo 16. februarja 2023 v Cineplexxu Rudnik, bo govora o trendih na področju vplivnostnega marketinga v svetu in pri nas, predstavili bomo njegove prednosti in slabosti, konkretne primere dobre prakse pa bodo predstavili tudi vplivneži, naročniki in agencije.

Uspešnim in odlično sprejetim dogodkom, ki jih organiziramo pri Marketing magazinu (med njimi so Diggit, Dan_d in DanPR, se pridružuje Dan vplivnostnega marketinga. Dogodek bodo otvorili predstavniki specializirane agencije za vplivnostni marketing Webfluential Global Group in theSalt. Tjaša Bogeljić (Slovenija), Lana Bedeković Rosandić (Hrvaška) in dr. Murray Legg (Južna Afrika) bodo govorili o evoluciji, revoluciji, rekonstrukciji in eksploziji vplivnostnega marketinga, napovedali pa bodo tudi, kdo so zvezdniki in zvezdnice prihodnosti.

Udeleženci bodo lahko prisluhnili tudi Meti Celestina (Pristop), ki bo razkrila vse, kar morate vedeti o metrikah v vplivnostnem marketingu, Juretu Laharnarju (Buzzverse), ki se bo posvetil strategijam, ki jih je potrebno upoštevati, in Branki Bizjak Zabukovec (Futura DDB), ki bo odgovorila na vprašanje Kaj dela vplivneže vplivne? Gostili bomo tudi Marjo Milič, ustvarjalko finančnega podkasta Money-How, ki bo spregovorila o vplivnežih v svetu financ (t. i. finfluenserjih) in o tem, kako uporabiti družbena omrežja za širjenje znanja o upravljanju denarja in pridobivanje klikov.

V prvi okrogli mizi bo govora o tem, kdo izbira – vplivneži znamke ali znamke vplivneže?

Stran vplivnežev bosta zastopala ustvarjalca vsebin, Lucija Vrankar in Blaž Vižintin, stran naročnikov pa Maja Mujanović, lastnica gingerorange in Anita Srac, vodja marketinga v Lidlu Slovenija.

Druga okrogla miza bo na temo regulacije dela vplivnežev in sodelovanj z njimi. V pogovoru bodo sodelovali Ciril Komotar (podpredsednik Društva ustvarjalcev spletnih vsebin), soustanoviteljica društva in vplivnica Jasna Žaler Culiberg, odvetnica Alja Fakin in Sara Sofija Lennasi iz podjetja Mali Zakladi.

Ne bomo pozabili niti na primere dobrih praks, ki jih bodo razkrili tako predstavniki slovenskih agencij (Luna \TBWA, DROM Agency, bold.group ...) kot tudi podjetij (Podravka, Next Media, Nutrisslim ...).

Vse to in še več na dogodku DVM – Dan vplivnostnega marketinga, ki bo 16. februarja 2023 @Cineplexx Rudnik!

Če bi želeli s katerim od predavateljev narediti intervju (na dogodku ali pred dogodkom preko maila), nam pišite na info@d-vm.si .

Naročnik oglasa je Medijski partner d.o.o.