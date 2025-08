V pričakovanju močne nevihtne linije vremenoslovci prižgali oranžno opozorilo

Ponoči in zjutraj nas je prešel pas povečini rahlih padavin. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, vmes se bodo pojavljala tudi sončna obdobja, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).

Močnejši sunki vetra zahodnih smeri so pozno popoldne in zvečer možni tudi ob morju.

Že včeraj je Slovenijo od zahoda proti vzhodu prešlo več nevihtnih celic z nalivi in sunki vetra. V pasu od Snežnika preko Ljubljane do Kamnika je nastalo več močnejših neviht, na Dolenjskem je padala drobna toča. Vremensko dogajanje se je zvečer umirilo.

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in kakšno nevihto. Čez dan se bo od zahoda delno jasnilo. Popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 19 do 26 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek pa že kaže na sončno in suho vreme.