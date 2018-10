V pričakovanju najslajšega vikenda

Poglavitni mestni trgi in druga prizorišča našega največjega obmorskega mesta se bodo tako prelevila v pravi raj za sladkosnedneže. Na več kot 140 stojnicah bo tako v zameno za degustacijske kupone možno okušati istrske sladice, kot so kroštoli, fritule, supe in druge slovenske sladice, pa tudi številne tuje sladice, sladke pijače, sladke izdelke s slovenskih kmetij, raznovrstne čokoladne dobrote oziroma domala vse, kar je povezano s svetom sladkega. Sloves mednarodnega festivala bodo letos zagotovo upravičile sladice s Sicilije, Madžarske in drugih koncev sveta.

Vstop na prireditev je sicer brezplačen, prav tako je brezplačna udeležba na kuharskih šovih, kjer boste lahko iz prve roke spoznali, kako se v Istri pripravljajo kroštoli ali miške, pa tudi kako kuhajo aktualni zmagovalec oddaje MasterChef Slovenija Jaka Mankoč in nekdanja zmagovalca Sara Rutar in Darko Klemen, slaščičarski mojster Gorazd Potočnik,priznan kuhar Tomaž Bevčič in številni drugi ali pa se naučili pripravljati veganske sladice in še in še.

Sladka Istra je izjemna priložnost tudi za ljubitelje vin, saj bodo poleg stojnic z vini vse tri dni na programu tudi vodene vinske degustacije, kjer boste poleg okušanja vin lahko izvedeli kaj več o njihovi pridelavi in lastnostih.

Več na www.sladka-istra.si in Facebook strani Sladka Istra.