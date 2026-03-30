Pričakuje se nova podražitev goriv. Zakonca Južna sta se odzvala na obtožbe

Ima vlada sploh še kaj maneverskega prostora za znižanje dajatve? Minuli teden je namreč trošarine za dizel in kurilno olje znižala na najnižjo raven, ki jo dopušča evropska zakonodaja, in sicer na 33 centov za liter. Nekaj dni prej je začasno ukinila tudi okoljsko dajatev na vsa pogonska goriva in kurilno olje, kar v praksi pomeni, da bodo prihodnje spremembe cen goriv v veliki meri odvisne predvsem od dogajanja na svetovnih trgih.

Po napovedih naj bi se bencin zunaj avtocest v torek podražil le za nekaj centov; liter naj bi stal okoli 1,59 evra. Občutneje naj bi se medtem podražila dizel in kurilno olje, tudi do deset centov na liter. Za voznike to pomeni, da bi jih lahko poln 50-litrski rezervoar dizla stal od štiri do pet evrov več kot minuli teden.

Vesna in Dari Južna FOTO: 24UR

Ob prvotnih težavah z dostopom do goriv na številnih bencinskih servisih ter kasnejšem dvigu cen so se pojavila tudi namigovanja glede poslovanja družbe Petrol ter njenem oviranju dobave goriva, zaradi česar vlada razmišlja tudi o kazenski ovadbi družbe "zaradi obstoja morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva s strani odgovornih oseb".

Petrol je sicer očitke ves čas kategorično zavračal, Vesna in Dari Južna, ki sta prek družbe Perspektiva med večjimi delničarji trgovca z gorivi Petrol, pa sta zdaj znova zatrdila, da se nista nikoli vmešavala v operativno poslovanje družbe. Dodala sta, da je Dari Južna eden od delničarjev, ki tako kot vsi drugi svoje pravice in interese uveljavlja na skupščinah družbe, kjer tudi komentira poslovanje skupine Petrol. Vesna Južna pa da kot predsednica nadzornega sveta ni imela niti pristojnosti za vključevanje v operativno delo. Znova sta zavrnila vse navedbe, "ki namigujejo na kakršnokoli neformalno ali neustrezno vplivanje na poslovanje družbe ali skupine Petrol", navedbe o zavestnem omejevanju oskrbe z gorivi z namenom ustvarjanja višjih dobičkov na račun krize, politično motiviranem delovanju družbe, neustreznem vodenju družbe, konfliktu interesov, neformalnih pritiskih in vplivih na odgovorne osebe pa sta označila za neutemeljene in absurdne.