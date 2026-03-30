Slovenija

Pričakuje se nova podražitev goriv. Zakonca Južna sta se odzvala na obtožbe

Ljubljana, 30. 03. 2026 11.05 pred 1 uro 2 min branja 90

Avtor:
M.P.
Petrolova cisterna

Cena dizla bi se lahko v torek že približala 1,80 evra za liter, medtem ko naj bi se cena bencina zunaj avtocest v torek podražila za nekaj centov. V pričakovanju novega dviga cen sta se na nedavne očitke glede vmešavanja v poslovanje Petrola in pritiske na odgovorne osebe v podjetju odzvala večja delničarja družbe Dari in Vesna Južna. Obtožbe o vmešavanju zanikata, navedbe o zavestnem omejevanju oskrbe z gorivi pa sta označila za neutemeljene in absurdne.

Ima vlada sploh še kaj maneverskega prostora za znižanje dajatve? Minuli teden je namreč trošarine za dizel in kurilno olje znižala na najnižjo raven, ki jo dopušča evropska zakonodaja, in sicer na 33 centov za liter. Nekaj dni prej je začasno ukinila tudi okoljsko dajatev na vsa pogonska goriva in kurilno olje, kar v praksi pomeni, da bodo prihodnje spremembe cen goriv v veliki meri odvisne predvsem od dogajanja na svetovnih trgih.

Po napovedih naj bi se bencin zunaj avtocest v torek podražil le za nekaj centov; liter naj bi stal okoli 1,59 evra. Občutneje naj bi se medtem podražila dizel in kurilno olje, tudi do deset centov na liter.

Za voznike to pomeni, da bi jih lahko poln 50-litrski rezervoar dizla stal od štiri do pet evrov več kot minuli teden.

Vesna in Dari Južna
FOTO: 24UR

Ob prvotnih težavah z dostopom do goriv na številnih bencinskih servisih ter kasnejšem dvigu cen so se pojavila tudi namigovanja glede poslovanja družbe Petrol ter njenem oviranju dobave goriva, zaradi česar vlada razmišlja tudi o kazenski ovadbi družbe "zaradi obstoja morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva s strani odgovornih oseb".

Petrol je sicer očitke ves čas kategorično zavračal, Vesna in Dari Južna, ki sta prek družbe Perspektiva med večjimi delničarji trgovca z gorivi Petrol, pa sta zdaj znova zatrdila, da se nista nikoli vmešavala v operativno poslovanje družbe. Dodala sta, da je Dari Južna eden od delničarjev, ki tako kot vsi drugi svoje pravice in interese uveljavlja na skupščinah družbe, kjer tudi komentira poslovanje skupine Petrol. Vesna Južna pa da kot predsednica nadzornega sveta ni imela niti pristojnosti za vključevanje v operativno delo.

Znova sta zavrnila vse navedbe, "ki namigujejo na kakršnokoli neformalno ali neustrezno vplivanje na poslovanje družbe ali skupine Petrol", navedbe o zavestnem omejevanju oskrbe z gorivi z namenom ustvarjanja višjih dobičkov na račun krize, politično motiviranem delovanju družbe, neustreznem vodenju družbe, konfliktu interesov, neformalnih pritiskih in vplivih na odgovorne osebe pa sta označila za neutemeljene in absurdne.

Po njunih besedah je do motenj prišlo zaradi neustreznega mehanizma oblikovanja maloprodajnih cen goriv in pričakovanja nadaljnjih podražitev. Puščico sta ob tem usmerila v ministra, ki sta "šest dni vnaprej napovedala visoke podražitve".

Glede na zahtevo SDH za sklic skupščine delničarjev družbe Petrol d.d. pa sta dejala, da zastopniki družb iz Skupine Perspektiva ali njihovi lastniki "nikoli in nikdar niso na noben način vplivali na odločitve odgovornih oseb oziroma organov družbe Petrol".

petrol gorivo cena vesna južna dari južna

KOMENTARJI90

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Jožajoža
30. 03. 2026 13.20
Teroristi janšusti so v vseh panogah vrinjeni.tako,da delajo po naročilu tujih obveščevalnih sluźb.
zurc
30. 03. 2026 13.19
vsak pameten ,ki vsaj malo spremlja novice je lahko previdel ,ko je zaželo pokat po iranu ,da se bodo goriva zelo podražila,nič ni kriva izjava ministra o podražitvah in je čisto normalno da so ljudje začeli delat zaloge .Ne zaradi podražitev ampak za vsak slučaj ,kaj če pride do pomankanja ,kar je tudi možno,ker danes ne moreš verjeti več nobenemu
Misanthrope
30. 03. 2026 13.19
Dokler država jasno in strogo ne določi, da tistim, ki lahko svoje delo v celoti opravljamo od doma, ni treba po nepotrebnem hoditi v pisarne in zapravljati goriva, krize sploh ni.
NeXadileC
30. 03. 2026 13.18
Če tukaj nihče ne bo odgovarjal, pol pa lahko sklepamo, da je država nefunkcionalna.
televizija2000
30. 03. 2026 13.16
Kaj je lopovi Petrolovi ??
Omizje
30. 03. 2026 13.15
jo je treba italjanom in hrvatom vozit
NeXadileC
30. 03. 2026 13.14
Račun je treba Trupmu vlada izstaviti.
SAKOSAKO
30. 03. 2026 13.12
In na koncu bodo spet milijonski dobički! Od kod, če so naftne družbe tako obubožane???
abcdef321
30. 03. 2026 13.20
Če v tej državi, polni tranzita, te firme ne bi poslovale z dobički bi bilo nekaj zelo narobe! Seveda da so dobički miljonski poglej kakšne številke se obračajo v Petrolu. Se jim pa zna že v tem in še naslednjem kvartalu sploh to močno poznati.
srecnii
30. 03. 2026 13.12
lopovi
zibertmi
30. 03. 2026 13.11
a je kdo pričakoval kaj drugega kot to.kako pa komentirata,da mol in šel na vseh območjih imata gorivo.petrol pa svojih dobav ni uredil v zasavju smo še vedno brez celotne oskrbe na bencinskih servisih petrola.kurilno olje,ki so ga prej od naročila dobavili najkasneje v 14 dneh,se je pred volitvami ob naročilu podaljšalo do srede maja.to je cca 2 meseca.kdo je tu nor.zakaj so petrolovi podizvajalvi gorivo izdobavljali v italijo
BBcc
30. 03. 2026 13.10
Petrol je vozil v Italijo.
U.K.
30. 03. 2026 13.10
noben na petrol pa bo rešen.
obožeobože
30. 03. 2026 13.10
Dvomim da je družina Južina diktirala dobavo goriv. Povpraševanje je bilo ogromno, tako da Petrol ni sproti dobavljal goriv.
NeXadileC
30. 03. 2026 13.16
Pisalo je. Petrol je po ugotovitvah inšpekcije dostavljal pol manj ponekod celo za dve tretjini manj.
300 let do specialista
30. 03. 2026 13.08
Ponavadi vsi priznajo krivdo kaj je s tema dvema🤣🤣
Jožajoža
30. 03. 2026 13.16
Od kdaj pa lopov,morilec,prevarant,janšust prizna krivdo?
NeXadileC
30. 03. 2026 13.08
Zdaj najbrž ne bodo dostavljali KOEL sploh več, ker bodo ves čas čakali na naslednjo podražitev, kot priložnost za večji zaslužek. Tipično vojno zaslużiškarstvo.
Hellcat
30. 03. 2026 13.07
Ste nas nasmejali :) :) "Obtožbe o vmešavanju zanikata, navedbe o zavestnem omejevanju oskrbe z gorivi pa sta označila za neutemeljene in absurdne."
NeXadileC
30. 03. 2026 13.20
☝️😂😆🤣😅✅️
a res1
30. 03. 2026 13.06
To ste volil. Plešite
bu?e24 1
30. 03. 2026 13.09
Smo moral če ne po cepivu slabo plešejo eni
Tomaž186
30. 03. 2026 13.10
butl...to sta jansejova
FreedomMan
30. 03. 2026 13.10
Volili so maga cepci desničarski Trumpa, kjerkoli desnica zmaga je kaos, vojne, avtokratsko vladanje
zibertmi
30. 03. 2026 13.13
najprej pri sebi razišči kdo je lastnik petrola.država ima 30 % delež od leta 2007 ,ko je janez janša ves delež odprodal delničarjem,akterjem,vizjaku itd.kdo je potem skoval dodatni načrt ,poleg agentov.je treba povedat al boš uganko sam rešil
marker1
30. 03. 2026 13.19
To bo, ja- Kar je ukrepal JJ 2007, se sedaj pozna na dobavi in ceni goriva. Imaš pa bujno fantazijo. Brez JJ nisi sposoben sestaviti niti enega stavka.
Malo_sutra
30. 03. 2026 13.06
Upam da podrazi tudi elektrika, prevec so glavni teli k vozijo na strom.
NeXadileC
30. 03. 2026 13.05
Zdaj bodo ves čas prekupčevalci, drobtiničarji in paničarji na črpalkah. Danes bodo pred jutrišnjo podražitvijo, jutri pa že, pred naslednjo.
scipio
30. 03. 2026 13.05
Nedotakljiv. V tej Sloveniji to si ali pa nisi. In če si, to dobro veš. Nič čudnega, da se nam režita v fris...
