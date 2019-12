V pričakovanju novega leta: nebo nad Ljubljano bo razsvetlil ekološki ognjemet

Čeprav gre običajno predvsem za domačine, ki si bodo najdaljšo noč lahko popestrili na številnih stojnicah, je v prestolnici seveda tudi ogromno tujcev - turistične kapacitete bodo to noč predvidoma zasedene vsaj 90-odstotno, zato si roke manejo tudi v trgovinah in seveda v restavracijah, kjer bo treba za silvestrski meni odšteti tudi do 100 evrov.

V središču Ljubljane je polno in pestro že zdaj, seveda pa bo ljudi z vsako uro več. Organizatorji namreč pričakujejo, da bo novo leto na mestnih trgih, kjer se bo odvil tudi pester glasbeni program, pričakalo med 50 in 60 tisoč obiskovalcev, vse skupaj pa naj bi jih bilo v mestnem jedru celo okoli 100 tisoč.

Pri izbiri barv v Ljubljani dajejo prednost zeleni, se bo pa nebo obarvalo tudi v zlate in modre barve. Nekaj ironije v zeleni Ljubljani vendarle lahko najdemo - v prestolnici se namreč - kljub vse glasnejšim ekološkim pomislekom - ognjemetu ne želijo odpovedati.

Že nekaj let zapored pripravljajo tako imenovane ekološke ognjemete, ki so sestavljeni izključno razgradljivih materialov. Tudi vpliv na okolje je, kot menijo organizatorji, v primerjavi z denimo onesnaževanjem šoštanjske termoelektrarne zanemarljiv.

Pestro pa bo tudi v Mariboru, kjer se radi pohvalijo, da imajo najdaljšo tradicijo silvestrovanja na prostem. Prvič so ga pripravili pred 30 leti. Letos bo osrednje silvestrovanje na Trgu Leona Štuklja, veselo pa bo tudi na Grajskem trgu.

Štajerci v šali radi rečejo, da so se priprave pričele že za Martinovo, imenujejo ga celo štajersko novo leto. Oder stoji, luči so postavljene, gostinci so se dobro pripravili, organizatorji pričakujejo več tisoč ljudi, zabava pa bo letos plesno in rokersko obarvana, za to bodo poskrbeli člani ansambla Gruvokado in Big foot mama. ognjemeta pa ne bo, zagotovo pa bo nebo tako kot vsako leto, tudi letos osvetlilo več manjših zasebnih ognjemetov.