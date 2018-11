Bo Bratuškova zgolj prikimala Šarcu?

Izvršni odbor SAB bo danes odločil o ministrski usodi svojega podpredsednika in ministra Marka Bandellija , potem ko ga je premier Marjan Šarec v ponedeljek pozval k odstopu. Šarec je Bandellija na razgovor povabil po tistem, ko so mediji razkrili elektronsko sporočilo, v kateremu je žugal županskemu kandidatu Komna Eriku Modicu .

Če Bandelli ne bo odstopil, se mu, kot kaže, obeta razrešitev. V koalicijskih SMC in DeSUS so že napovedali podporo njegovi razrešitvi, če bi prišlo do glasovanja v državnem zboru. SDS je že pretekli teden izrazila pričakovanje, da bosta Šarec in predsednica SAB Alenka Bratušek ministra pozvala k odstopu. Tudi v NSi in Levici se strinjajo z Bandellijevo zamenjavo, le predsednik SNS Zmago Jelinčič je povedal, da razrešitve ne bi podprli. V SD se danes niso odzvali.

Kaj Šarčeva odločitev pomeni za obstoj koalicije?

Ob tem se je že odprlo vprašanje, kaj Šarčeva odločitev glede ministra pomeni za koalicijo, v kateri je pred razdelitvijo proračunske pogače vse bolj napeto zaradi različnih zahtev partnerjev v luči zavez v koalicijskem sporazumu. Premier je v ponedeljek dejal, da ne ve, kaj bo njegova odločitev pomenila za koalicijo. Prepričan pa je, da je ravnal prav. Spomnil je tudi, da je ministra pred tem že dvakrat opomnil, naj bo pozoren na svoja ravnanja.

Kot so poročali včeraj v oddaji 24UR, naj bi Šarec Bratuškovo – še pred današnjim sestankom z Bandellijem – poklical in jo obvestil, kako in kaj, Bratuškova pa naj bi mu preprosto prepustila odločitev. Kar bi lahko razumeli, kot da ji ne bo nasprotovala, toda zdaj so se očitno stvari dodatno zapletle. Pojavljajo se že namigi, da bo Bratuškova odhod Bandellija pogojevala z odhodom Šarčevega državnega sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčeca.

Bratuškova je namreč v ponedeljek za Delo navedla, da od Šarca pričakuje, "da ima za vse funkcionarje v svoji vladi enaka merila", pri čemer naj bi merila na Črnčeca, ki je bil po spornih izjavah znan sicer pred nastopom funkcije.