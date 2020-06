V pričakovanju zvezdic

Pri nastajanju spletnega portala je sodeloval tudi svetovno priznani kuharski mojster Marko Pavčnik . " Gastronomija je pomemben del turistične izkušnje in marsikomu tudi razlog za potovanje, zato se mi zdi ključno, da je vključena tudi v promocijo oziroma dodatno izpostavljena. Trudili smo se upoštevati več vodnikov, lestvic, kajti vsak vodnik ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. S takim portalom, ki združuje vse to, se te meje različnih kriterijev nekako uravnovesijo in se tako poskuša v največji meri izogniti napakam in dejansko poudariti tiste, ki resnično dobro delajo in soustvarjajo gastronomsko podobo Slovenije," je povedal ob njegovem lansiranju.

" Portal obiskovalcem predstavi celostno gastronomsko zgodbo naše dežele, ki temelji na filozofiji 'z vrta na krožnik', lokalnih dobaviteljih, vrhunskih sestavinah ter tradiciji, ki jih slovenski kuharski mojstri nadgrajujejo s svojimi sodobnimi pristopi v avtentična gastronomska doživetja, " so se z novo pridobitvijo pohvalili na STO. " Portal posebno pozornost namenja trajnostni usmeritvi slovenskega turizma in Slovenijo predstavlja kot destinacijo za edinstvena kulinarična doživetja, " so še dodali.

Slovenska kuhinja vse bolj pridobiva na ugledu in veljavi tako doma kot v tujini in ni malo gostov, ki se v Slovenijo pripeljejo, samo zato da bi pri nas razvajali brbončice. Prav ljubitelje gastronomskih doživetij si v Slovenski turistični organizaciji (STO) še posebej želijo privabiti. Po novem jih nagovarjajo s spletnim portalom Okusite Slovenijo (tasteslovenia.si). Za zdaj je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

Z vrta, gozda in travnika na krožnik

"Ena od ključnih prednosti Slovenije je neokrnjena narava in njena raznolikost na malem prostoru, ki omogoča hitro dostopnost do izjemnega bogastva narave," poudarjajo v naši krovni turistični organizaciji. To pomeni, da si Slovenija ne more in noče privoščiti množičnega turizma, zato naši ponudniki svojo "tržno nišo" iščejo drugje. Privabiti želijo goste z višjo kupno močjo, jih usmeriti tudi izven "standardnih" destinacij in jim sporočiti, da je Slovenija lepa in zanimiva vse leto, ne le v sezoni.

Bogastvo in raznolikost slovenske narave ter odnos prebivalcev do nje se kažeta tudi v gastronomski ponudbi. "Kulinarično filozofijo iz vrta na krožnik' imajo Slovenci v krvi, zato je Slovenija popolna destinacija za vse, ki strastno uživajo v hrani in vinu,"so že pred časom Sloveniji polaskali pri National Geographicu, ta citat pa zdaj nagovarja obiskovalce nove spletne strani. Njeni avtorji so posebno pozornost namenili butičnim gastronomskim doživetjem in zgodbam, obiskovalce pa spodbujajo tudi, naj poskusijo dobrote iz divjine in uživajo v tem, kar ima Slovenija na pretek - čiste pitne vode, tudi iz pipe. Seveda pa niso pozabili niti na raznoliko in bogato vinsko ponudbo.