V prihodnjem letu začetek nadgradnje onkološkega inštituta

V novem stolpiču bi prostore namenili za mamografijo in upravni del programa Dora, internistične ambulante in ambulante za kemoterapije, program Zora in zdravniške sobe, v najvišjem nadstropju pa bodo razdelilna kuhinja z jedilnico in terasa. V dve dodatni nadzidani nadstropji stavbe H bi preselili limfomski oddelek, klinično genetiko in molekularno genetiko, je na seji pojasnil v. d. generalnega direktorja Andraž Jakelj .

Svet zavoda je danes tudi podal predhodno odobritev za poseben program za skrajševanje čakalnih vrst za 750 preiskav CT in MR ter 700 preiskav za PET CT v prihodnjem letu. Posebni program, s katerimi po besedah Jaklja od 2020 "uspešno obvladujejo čakalne dobe in preprečujejo daljšanje kritični čakalnih dob", mora sicer še potrditi Ministrstvo za zdravje. Ob tem so se zavezali, da bodo pri sklepanju podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi upoštevali še največje dovoljene obremenitve, je zatrdil Jakelj.

Za prve, kontrolne in konziliarne preglede po navedbah strokovne direktorice inštituta Irene Oblak ni nedopustnih čakalnih dob, pri nadaljnjih pregledih pa uspejo "zagotoviti, da so čakalne dobe primerne", izjema ostajajo preiskave PET CT. Rešitev naj bi prinesla nakup novega aparata PET CT, v postopku nabave katerega je bolnišnica, in kadrovska okrepitev, ki pa predstavlja večji problem, saj kadra na trgu dela ni.

Potrdili so tudi letni načrt notranje revizije za prihodnje leto, ki jo morajo javni zdravstveni zavodi izvesti po julija sprejetem zakonu o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti v zdravstvu. Revizijo bo opravil zunanji izvajalec, po ocenah pa bo strošek na letni ravni okoli 200.000 evrov. Poleg zakonsko predpisanih področij bo revizor glede na načrt onkološkega inštituta preverjal tudi delo specialistične ambulante, obračune storitev ter mentorskih dodatkov in ur, pa tudi področje materialnega poslovanja.