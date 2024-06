V prihodnjem šolskem letu bo vpis omejen na 58 srednjih šolah

Kot vsako leto se je sicer največ kandidatov prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja.

Na ministrstvu so v zadnjih letih zaznali, da se veliko kandidatov iz manjših krajev ali krajev, ki so blizu večjih središč, odloča za vpis v šole v večjih središčih, česar pa letos ne zaznavajo tako množično, saj so se kandidati v večini primerov prijavili na šole v svojem lokalnem okolju, so dodali.

Na programu gimnazija bo vpis omejen na 14 šolah, in sicer v Šolskem centru Postojna, Gimnaziji Šiška, Gimnaziji Šentvid, Gimnaziji Moste, Srednji vzgojiteljski šoli, Gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, Šolskem centru Ljubljana, Zavodu sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija, Gimnaziji Želimlje, Prvi gimnaziji Maribor, II. gimnaziji Maribor, III. gimnaziji Maribor, Gimnaziji Ptuj, Gimnaziji Ormož in Šolskem center Celje Gimnazija Lava.

Vpis bo omejen tudi v športnih oddelkih gimnazij na sedmih šolah, na programu ekonomska gimnazija na petih šolah, na programu tehniška gimnazija na dveh šolah, na programu umetniška gimnazija - smer gledališče in film na eni šoli, na programu umetniška gimnazija – likovna smer na dveh šolah ter na programu ekonomska gimnazija - športni oddelek na dveh šolah.

Vpis je omejen v 12 programih srednjega poklicnega izobraževanja, in sicer v programih avtoserviser, frizer, računalnikar, administrator, bolničar – negovalec, elektrikar, mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar, gozdar, inštalater strojnih inštalacij, trgovec in avtokaroserist.

Prav tako bo vpis omejen v 22 programih srednjega strokovnega izobraževanja, in sicer v programih ekonomski tehnik, tehnik računalništva, kozmetični tehnik, elektrotehnik , tehnik mehatronike, zdravstvena nega, predšolska vzgoja, aranžerski tehnik in strojni tehnik, logistični tehnik, gradbeni tehnik, veterinarski tehnik, medijski tehnik, gastronomija in turizem, gozdarski tehnik, tehnik oblikovanja, farmacevtski tehnik, tehnik zobne protetike, tehnik laboratorijske medicine, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik varovanja in kemijski tehnik.

Letos sicer osnovno šolo zaključuje 21.305 devetošolcev, kar je 266 manj kot lani. Deleži prijavljenih glede na vrsto izobraževalnega programa kažejo, da se je za naslednje šolsko leto v programe nižjega poklicnega izobraževanja prijavilo 3,2 odstotka kandidatov, medtem ko je bilo lani teh kandidatov 2,7 odstotka.

V programe srednjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 20,6 odstotka (lani okoli 18 odstotkov), v programe srednjega strokovnega izobraževanja 42,7 odstotka (lani 43,5 odstotka), v gimnazijske programe pa 33,5 odstotka kandidatov (lani 34,8 odstotka), so na ministrstvu še zapisali v sporočilu za javnost.