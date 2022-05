V prihodnjem šolskem letu zimske počitnice nekaj tednov prej

Medtem ko se zimske počitnice po dosedaj veljavnem pravilniku začnejo tretji ponedeljek v februarju, bodo v prihodnjem letu potekale nekaj tednov prej. V uradnem listu so bile namreč 22. aprila objavljene spremembe šolskega koledarja, po katerih bo prvo ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2022/2023 trajalo od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023, drugo ocenjevalno obdobje pa od 28. januarja 2023 do 24. junija 2023. V šolskem letu 2022/2023 se prvo obdobje zimskih počitnic začne 30. januarja 2023, drugo obdobje pa 6. februarja 2023.

Po poročanju portala N1 je vzrok za to svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo med 21. februarjem in 5. marcem potekalo v Planici. Ker bodo takrat smučarski skakalci, tekači, njihovo spremljevalno osebje in številni navijači, ki jih pričakujejo organizatorji, predvidoma zasedli veliko večino turističnih kapacitet na Gorenjskem, bi za šolarje in njihove starše v hotelih in apartmajih zmanjkalo prostora. Zato so počitnice prestavili.