V prihodnjem tednu atlantski tip vremena z občasnimi padavinami, tudi z nalivi

Hladnejšemu, a sončnemu obdobju, ki so nam ga prinesli severni vetrovi, bo torej kmalu sledila nova sprememba vremena. Nad Zahodno in Srednjo Evropo se bo že danes vzpostavil zahodni zračni tok, ki bo v prihodnjem tednu poskrbel za precej razgibano vremensko dogajanje tudi pri nas. Zaradi takšnega tipa vremena do konca meseca ne pričakujemo novih prodorov hladnejšega zraka proti jugu. Možnost za izrazitejšo ohladitev se bo nekoliko povečala šele na začetku oktobra.

Postopno se bo pooblačilo

Zaradi približevanja prve atlantske vremenske motnje, ki se prek Zahodne Evrope, območja Alp in severnega Sredozemlja počasi pomika proti vzhodu, se bo danes pri nas prebudil jugozahodni veter, ki bo Slovenijo razdelil na dva dela. Na Štajerskem in v Pomurju bo ves dan prevladovalo sončno vreme, na zahodu pa se bo že sredi dneva pooblačilo. Popoldne se bodo oblaki nabirali tudi na obronkih severnega dela Ljubljanske kotline in na Dolenjskem. Na Primorskem in Notranjskem bo pozno popoldne in zvečer že lahko rahlo deževalo ali rosilo. Padavine bodo verjetnejše tam, kjer bodo prisotna dviganja toplega in vlažnega zraka, torej ob hribovitih pregradah.

Občutno topleje bo kot v preteklih dneh. Ob zmerni pomoči jugozahodnega vetra se bo na vzhodu države ogrelo do 23 ali celo 24 stopinj Celzija. V osrednji Sloveniji in na Primorskem, kjer bo pihal jugo, jih bo okoli 22, na Notranjskem in Gorenjskem pa 20.