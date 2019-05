V prihodnjem tednu bo zadišalo po poletju

Ponoči je občasno še deževalo, vendar količina padavin vseeno ni bila tolikšna, da bi povzročala večje težave. Trenutno reke v vzhodni, osrednji in južni Sloveniji dosegajo velike letne pretoke, nekatere se tudi še razlivajo, a kar je najpomembneje, ne naraščajo več oziroma je naraščanje zelo počasno.

Danes bo v zahodni Sloveniji večinoma suho, tudi z nekaj sonca, drugod bo oblačno. Občasno bo še deževalo, pogosteje na Štajerskem in v Prekmurju. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1600 metrov. Popoldne bodo padavine še naprej slabele in do večera večinoma ponehale. V noči na petek nas bo od zahoda dosegla razjasnitev.

Za ta čas bo precej hladno, občutek svežine pa bo še dodatno stopnjeval severni veter, na Primorskem šibka burja. V večjem delu države najvišje dnevne temperature ne bodo presegle 15 stopinj Celzija. Topleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 19 stopinj Celzija.

Od jutri več sonca in postopno višje temperature

Napoved za konec tedna je bolj optimistična. Že jutri lahko pričakujemo več sonca, zaradi obilice vlage bo po nekaterih nižinah zjutraj možna megla ali nizka oblačnost. Jutro bo precej sveže s temperaturami pod 10 stopinj Celzija, čez dan pa se bo močno ogrelo in najvišje dnevne temperature bodo po nekaj dneh premora marsikje spet presegle 20 stopinj Celzija. Najtopleje bo na Goriškem, kjer se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija.

Podobno vreme bo tudi v soboto. Popoldne bo nad hribovitimi predeli nastalo le nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Pihal bo severovzhodni veter, ki se bo sredi dneva in popoldne prehodno nekoliko okrepil. Na Goriškem se bo ogrelo do 27 in tudi drugod po državi se bodo temperature približale 25 stopinjam Celzija.