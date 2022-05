V prihodnjem tednu bo že zadišalo po poletju

Spomladi ima velik vpliv na vreme sonce, ki ob kombinaciji s hladnim zrakom v višinah povzroča nastanek številnih ploh in neviht. Ponoči se območja s padavinami skrčijo, čez dan pa se padavine spet okrepijo in razširijo. Največ neviht se bo danes popoldne razvilo nad Alpami in zahodnim Sredozemljem, padavine pa bodo nastajale tudi na severovzhodu celine, kjer se bodo med dežne kaplje pomešale tudi snežinke.

Tudi pri nas se ozračje do konca tedna še ne bo povsem stabiliziralo, kar pa za obdobje, ko prehajamo iz hladne v toplo polovico leta, pravzaprav ni nič neobičajnega. Ravno nasprotno, maja in junija je lahko vreme še veliko bolj nestabilno kot v pregovorno najbolj muhastem aprilu, saj zrak ob višjih temperaturah vsebuje več vodne pare, posledično pa so tudi nalivi močnejši. Nevihtna aktivnost se ravno v tem mesecu močno okrepi, svoj vrh doseže junija, nato pa počasi usahne.

Med drugim so maja še pogosti spusti hladnega polarnega zraka na južno stran Alp, ki nas lahko za krajši čas vrnejo tudi še v zimo. Zelo nizko je v tem mesecu snežilo lani in leta 2019, ko je nekaj snežink ponekod prineslo vse do nižin. Na območju Rateč in Kranjske Gore je petega maja pred tremi leti zapadlo dobrih deset centimetrov snega.