V prihodnjem tednu nikar brez dežnika

Nad večjim delom Evrope se nahaja območje nizkega zračnega tlaka, v višinah pa je več vrtincev hladnega in vlažnega zraka, zaradi katerih bo ozračje nad nami v prihodnjih dneh zelo nestabilno. Padavine bodo pogoste, predvsem se bodo pojavljale plohe in nevihte.

Oblačnost se bo že dopoldne povečala in postopno prekrila vso državo. V južnih krajih se bodo zgodaj popoldne začele pojavljati manjše krajevne padavine, ki se bodo nato postopno širile proti severu. Pas dežja bo proti večeru in zvečer prešel večji del države. Najvišje dnevne temperature se bodo na Primorskem in v severovzhodni Sloveniji gibale okoli 16 stopinj Celzija, drugod po državi pa bo za nekaj stopinj manj toplo.

Nov teden bomo začeli z veliko oblaki in le malo jasnine. Manjše krajevne padavine se bodo v večjem delu države pojavljale že zjutraj in dopoldne, še pogostejše pa bodo popoldne, ko se bodo predvsem nad Štajersko in Prekmurjem razvile tudi posamezne nevihte. Zaradi oblakov se jutranje temperature marsikje ne bodo spustile pod 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

Torek nam prinaša nekoliko več sončnega vremena, zato bodo tudi dnevne temperature višje. V večjem delu države se bo že do zgodnjega popoldneva ogrelo na okoli 20 stopinj Celzija. Sledilo bo spremenljivo popoldne s pogostimi plohami in nevihtami, ob katerih so možni tudi nalivi s sodro ali drobno točo. Nevihte bodo manj verjetne na severovzhodu države.

Sreda bo v zahodni in osrednji Sloveniji že od jutra oblačna in deževna, dež pa se bo sredi dneva in popoldne razširil nad vso državo. V drugi polovici tedna bodo padavine manj pogoste, a kljub temu moramo računati vsaj na posamezne popoldanske plohe.

