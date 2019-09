V prihodnjem tednu občutna ohladitev in začetek kurilne sezone

Ne zgodi se ravno vsako leto, da nas september razvaja s tako sončnim in toplim vremenom kot nas v zadnjih dneh. Včeraj so se najvišje dnevne temperature na Primorskem povzpele do 29 stopinj Celzija, drugod po Sloveniji smo izmerili od 23 do 26 stopinj Celzija. Danes in jutri bo ob sončnem vremenu še za kakšno stopinjo ali dve topleje. Tudi v alpskih dolinah se bo lahko ogrelo malo nad 25 stopinj Celzija.