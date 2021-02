V prihodnjem tednu se v naše kraje vrača zima

Ob tako visokih temperaturah, ki jih imamo v zadnjih dneh - ponekod se je ogrelo celo do 18 stopinj Celzija - si kar težko predstavljamo, da so že nekaj sto kilometrov severneje razmere povsem drugačne. V Skandinaviji in v baltskih državah se temperature že nekaj dni spuščajo pod –20, lokalno celo pod –30 stopinj, zelo mrzel zrak je začel dotekati tudi nad Poljsko, Nemčijo in države Beneluksa, kjer bo danes marsikje močno snežilo. Snežni metež bo spremljal okrepljen vzhodni veter, zato bodo nastajali visoki, več kot metrski zameti.

Pred občutno spremembo vremena se bomo danes še nahajali pod vplivom južnih vetrov, ki nam prinašajo zračno maso iznad Sredozemlja in Severne Afrike. Poleg visokih temperatur nas je včeraj dosegla tudi večja količina puščavskega peska, ki ga bodo današnje padavine spirale iz ozračja, kar bo na predmetih in snegu puščalo rjavkasto sneg.

V Julijskih Alpah nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov bo danes lokalno zapadlo več kot meter snega. Nižje bo večinoma deževalo, zato se bo nevarnost snežnih plazov spet povečala. Plazovi mokrega snega bodo možni tudi na neobičajnih mestih, kot so alpske doline in predalpski svet, zato previdno.

Na zahodu države se že pojavljajo padavine, ki se bodo čez dan krepile in se do večera razširile nad večji del države. V nestabilni zračni masi bodo popoldne predvsem na Gorenjskem, severnem Primorskem in Notranjskem nastajali krajevni nalivi, lahko tudi zagrmi. Z okrepljenim južnim vetrom bo k nam še naprej dotekal za ta čas zelo topel zrak. Na vzhodu države in ob morju se bo ogrelo do 16 stopinj Celzija. Tudi marsikje drugje bo deset in več stopinj, manj bo le na Gorenjskem, še zlasti v višje ležečih alpskih dolinah, kjer bo okoli 5 stopinj Celzija.

Jutri bo vreme spremenljivo z izmenjavanjem sončnih in oblačnih obdobij. Oblačnost bo gostejša v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije, kjer bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe. Dopoldne bo še pihal jugozahodni veter, popoldne pa bo na Štajerskem in v Prekmurju zapihal severovzhodnik. V večjem delu Slovenije bomo tako zjutraj kot popoldne izmerili od 5 do 10 stopinj Celzija, manj bo le v Zgornjesavski dolini in popoldne tudi na severovzhodu države, kjer bo ob lokalno močnejših padavinah kakšno snežinko lahko prineslo vse do nižin. Drugod bo meja sneženja na nadmorski višini med 700 in 1000 metrov.