V prihodnjem tednu temperature celo do 40 stopinj Celzija?

Tudi prihodnji dnevi nam ne prinašajo posebnega zagotovila za suho vreme, kar pomeni, da se bodo še naprej pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki jih bo predvidoma največ v soboto in nedeljo. Bolj stabilno vreme lahko pričakujemo v prihodnjem tednu, ko se bodo tudi temperature strmo dvigale. Nekateri izračuni glavnih meteoroloških modelov nam obetajo celo 40 stopinj Celzija.

Zelo toplo junijsko vreme je tudi na naši najvišji uradni meteorološki postaji na Kredarici pobralo že ves sneg, nekaj ga vztraja le še v senčnih legah. V le 18 dneh je tako skupaj skopnelo kar 320 centimetrov snežne odeje.

Vse bolj kaže, da nas bo po dnevih nestabilnega vremena s pogostimi plohami in nevihtami v prihodnjem tednu dosegla vroča in suha zračna masa iznad območja severne Afrike. To pomeni, da nas bo zajel že drugi letošnji vročinski val, ki bo zaobjel tudi večji del Zahodne in Srednje Evrope. Kako visoko bo seglo živo srebro, je za zdaj še zelo negotovo napovedati. Večina izračunov glavnih meteoroloških modelov nam namenja najvišje temperature okoli 35 stopinj Celzija, nekateri bolj ekstremni pa v drugi polovici prihodnjega tedna sežejo celo do 40 stopinj Celzija. Če se to zgodi, bi v večjem delu države presegli dosedanje junijske rekorde, možen pa bi bil celo nov slovenski temperaturni rekord, ki trenutno znaša 40,8 stopinje Celzija, kolikor so 8. avgusta 2013 izmerili na samodejni meteorološki postaji v Cerkljah ob Krki.

Po meteorološkem modelu GFS bi se lahko vročina stopnjevala skozi ves prihodnji teden. Ob koncu tedna bi lahko ponekod izmerili celo 40 stopinj Celzija. FOTO: Wetterzentrale

Kakšna je vremenska napoved za prihodnje dni? Pred novim valom vročine nas čaka še nekaj spremenljivih dni. Ponoči so se oblaki sicer umaknili in v večjem delu države je sredino jutro sončno. Ponekod v vzhodni in osrednji Sloveniji je zaradi obilice vlage nastalo nekaj megle, ki pa so jo sončni žarki že kmalu posušili. Po sončnem začetku dneva bodo že dopoldne nad hribi nastajali kopasti oblaki, ki se jim bodo sredi dneva pridružile prve plohe in nevihte. Popoldne bo krajevnih padavin še več in bodo nastajale nad večjim delom države. Ob nevihtah so spet mogoči lokalno močnejši nalivi in toča, a vremenskih nevšečnosti v večjem obsegu danes vseeno ni za pričakovati. Termometri bodo pokazali od 25 do 30 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV