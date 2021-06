Še dva nevihtna dneva, nato več sonca in temperature tudi nad 30 stopinj

Tudi danes povsem brez neviht ne bo šlo. Te se bodo sredi dneva in popoldne pojavljale predvsem na Gorenjskem, severnem Primorskem, Koroškem in v osrednji Sloveniji. Na manjših območjih lahko podobno kot v preteklih dneh spet nastanejo močnejši nalivi z drobno točo, ki lahko povzročijo hiter porast in razlivanje hudourniških vodotokov. Zaradi šibkih višinskih vetrov bo pomikanje nevihtnih oblakov sicer razmeroma počasno, zato nevihte ne bodo zajele večjih območij. Na Primorskem, kjer bo danes največ sončnega vremena, se bodo temperature približale 30 stopinjam Celzija, drugod bo okoli 25 stopinj Celzija.

Nestabilnost ozračja povzročata hladen zrak v višinah in močno junijsko sonce

Vzrok za spremenljivost vremena v tem delu leta so višinska jedra hladnega zraka, ki jih zaradi vrtenja v nasprotni smeri urinega kazalca imenujemo tudi višinski cikloni. V primerjavi z ostalimi vremenskimi sistemi so to precej majhne tvorbe, ki se nahajajo na višini od 5 do 10 kilometrov. Kot že ime pove, je zrak v njih hladnejši od okolice, kar lahko kljub visokemu zračnemu tlaku pri tleh povzroča nestabilnost ozračja. Pod vplivom višinskega ciklona se namreč topel zrak pri tleh začne dvigati v območje hladnejšega zraka v višinah. Na stiku toplega in mrzlega zraka nastaja oblačnost in iz nje plohe in nevihte. Ko je temperaturna razlika med toplim zrakom pri tleh in mrzlim zrakom v višinah večja, je tudi ozračje bolj nestabilno in takrat lahko pričakujemo burnejše vremensko dogajanje.

Vpliv višinskega ciklona je močno odvisen od letnega časa. Spomladi in poleti je njegov vpliv največji nad kopnim, jeseni nad morjem, ki je takrat toplejše od kopnega, medtem ko je pozimi njegov vpliv na vreme pri nas običajno zelo majhen. Ključno vlogo torej igra temperatura podlage. Toplejša ko je podlaga, večji vpliv na vreme ima višinski ciklon.