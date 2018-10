V prihodnji noči bo gore obiskala zima

Zbudili smo se v jasno in sveže jutr o. Predvsem na Notranjskem in Kočevskem se je živo srebro spustilo malo pod ledišče. Drugod po državi se temp erature gibljejo od 1 do 4, na Primorskem pa od 5 do 10 stopinj Celzija.

Zvečer se bodo padavi ne okrepile in se v noči na torek razširile nad večji del države. Na Primorskem so možne posamezne nevih te. Hladilo se bo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Meja sneženja se bo proti koncu padavi n spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov.

Po sončnem začetku dneva bodo oblaki postopno prekrili vso Slovenijo. Gostejši bodo na zahodu države, kjer bo popold ne ali proti večeru že rahlo deževalo. Vse od Bele krajine do Prekmurja se bo ogre lo do 18 stopinj Celzija. Še 2 stopinj i več bosta ob morju. V osrednji Sloveniji bo 15, na Gorenjskem pa 13 stopinj Celzija.

Kako kaže v prihodnjih dneh?

V torek zjutraj bodo padavine zapustile naše kraje. Dopoldne se bo na zahodu države delno zjasnilo, na vzhodu pa bodo oblaki malo bolj vztrajni in se bodo zadržali še do večera. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki pa bo počasi slabela. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 12, dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Nadaljevanje tedna nam prinaša več sonca in prijetne jesenske temperature. Ob jutrih bo nekatere nižine prekrivala megla. Nova sprememba vremena je možna šele ob koncu tedna.

Kljub ohladitvi september med najtoplejšimi

Včeraj se je končal prvi jesenski mesec, ki je bil v prvi polovici še povsem poleten, v zadnjem tednu pa nam je prinesel občutno ohladitev in marsikje tudi prvo slano v letošnji jeseni. Kljub temu se je uvrstil med najtoplejše doslej. Na uradni meteorološki postaji Šmartno pri Slovenj Gradcu je povprečna temperatura zraka v tem mesecu znašala 15,5 stopinje Celzija, kar je stopinjo in pol več od dolgoletnega povprečja in četrta najvišja temperatura v zadnjih dvajsetih letih.