V prihodnjih dneh bo vreme spet bolj spremenljivo, najbolj nevihtna bo nedelja

Danes in jutri se bo k nam od zahoda širil še nekoliko toplejši, a hkrati tudi bolj nestabilen zrak, zato bodo plohe in nevihte spet pogostejše. Še več nevihtnega dogajanja lahko pričakujemo v nedeljo, ko se bo čez naše kraje pomikal višinski ciklon.

Le še slabi trije tedni nas ločijo do poletnega solsticija in temu primerno, vse bolj poletno postaja tudi vreme. Včeraj je bilo najtopleje na Goriškem, v Vipavski dolini in v osrednji Sloveniji, kjer se je ogrelo do 28 stopinj Celzija, drugod so bile temperature od 23 do 27 stopinj Celzija.

Sončno in zelo toplo vreme v teh dneh hitro pobira sneg tudi v visokogorju. Na Kredarici se je snežna odeja od pretekle srede skrčila že za en meter in je zdaj visoka "le" še dobre 4 metre. Sončno dopoldne bo danes zamenjalo spremenljivo popoldne s plohami in nevihtami, ki bodo sprva nastajale na alpsko-dinarski pregradi, kasneje pa bodo možne tudi drugod.

Danes bo sprva povsod sončno. Sredi dneva in popoldne bo nastajala kopasta oblačnost. Več oblakov bo na zahodu in severu države, kjer bodo nastale krajevne plohe in nevihte, proti večeru se bo lahko predvsem na Gorenjskem, Koroškem in Kočevskem razvila tudi kakšna močnejša nevihta. Toplo in soparno bo z najvišjimi temperaturami od 24 do 29 stopinj Celzija.

Jutri bo zapihal jugozahodni veter. Dopoldne bo sončno, popoldne pa bo predvsem na severu spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Največ neviht bo predvidoma nastalo na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju, pozno popoldne se bo lahko kakšna nevihta razvila tudi na Dolenjskem in v Posavju. Najnižje jutranje temperature bodo v večjem delu Slovenije od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 28, na jugovzhodu lokalno morda tudi do 30 stopinj Celzija.