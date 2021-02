V prihodnjih dneh bodo temperature marsikje že povsem pomladne

Povsem drugače bo na severu in severovzhodu celine, kamor je že začel dotekati zelo mrzel zrak iznad polarnih predelov. V evropskem delu Rusije se bodo temperature v prihodnjih dneh spustile do –30 stopinj Celzija. Izrazita meja med obema zračnima masama bo potekala od Škotske prek severne Nemčije in Poljske do Črnega morja, kjer bodo v prihodnjih dneh močne padavine, marsikje bo tudi zelo vetrovno.

Kakšno vreme lahko pričakujemo pri nas?

Naši kraji se bodo v prihodnjih dneh nahajali v vmesnem območju med ciklonom na jugozahodu in anticiklonom na jugovzhodu celine. Zaradi velike razlike v zračnem tlaku bo predvsem v višjih legah pihal močan zahodni do jugozahodni veter, ki bo Slovenijo razdelil na bolj oblačen in občasno deževen zahodni ter večinoma suh in tudi precej sončen vzhodni del. Najmočnejši sunki vetra bodo danes po najvišjih vrhovih krepko presegali hitrost 100 kilometrov na uro, medtem ko bodo po nižinah najvišje hitrosti od 50 do 70 kilometrov na uro. Veter bo izrazitejši na Štajerskem in v Prekmurju.

Danes se bo oblačnost na zahodu zgostila in prehodno razširila nad večji del države. Večinoma sončno bo popoldne le še na Štajerskem in v Prekmurju. Na Primorskem in Notranjskem bo že dopoldne rahlo deževalo ali rosilo, popoldne pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi ponekod v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. V krajih ob vzhodni meji se bo ogrelo do 13 stopinj Celzija. Okoli 10 stopinj bo tudi v osrednji Sloveniji in na Primorskem, medtem ko bo na Gorenjskem, Notranjskem in Koroškem od 6 do 9 stopinj Celzija.